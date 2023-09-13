俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，總統普京仍未宣布參選明年的總統大選，但若普京參選，現階段並無真正的競爭對手。單是上月民調，普京的支持率也高達八成。與此同時，巴西總統盧拉表明，如果普京明年到里約熱內盧出席二十國集團峰會，不會因國際刑事法院的通緝令而被捕。在在說明普京在國內外仍舊強勢，未被美西方所趕絕。

普京民望高企，支持率比俄烏戰前更高，不難想像有人會搬出諸如「民調被操控、受訪對象經過篩選」等藉口來自欺欺人。難道盧拉也受操控嗎？巴西作為《國際刑事法院羅馬規約》締約國的一分子，身為總統卻事先張揚對通緝令將作特別處理，這不是一道很強烈的信號，告訴美西方是時候照照鏡子嗎？盧拉早前批評美國總統拜登支援烏克蘭是在煽動對俄攻擊，如今再對普京開出「No拉」承諾，這是長了誰人的志氣，又明剃誰人的眼眉呢？

或者有人會搬出「入侵」兩字來抨擊普京。俄烏衝突導致烏克蘭平民百姓飽受戰火摧殘，教人痛心，不幸的遭遇就好像1846至1848年間被北方鄰國入侵的墨西哥，乃至被世界霸權以「發展大殺傷力武器」為由，無雷公咁遠派出軍隊來大肆「建立國際秩序」的伊拉克。如要抨擊入侵行為，必須公允，若只識向莫斯科以「去納粹化」為由對烏採取特別軍事行動，揼蹄揼爪，那未免太過「無知即力量」了。

環顧世界，敢頂着美西方壓力者僅屬少數，普京是其中一位，盧拉也算是一號人物。畢竟，世上充斥太多舔美之流，熱衷於掩着一隻眼睛看世界。縱然有戰鬥民族對俄烏戰爭立場勇悍，但現階段俄羅斯上下有哪個人，有勇氣站出來說一句「總統不強，俄羅斯也難強」？可見克宮發言人說的都是實情。