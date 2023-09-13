日前閉幕的二十國集團（G20）峰會上，東道主印度成為大贏家，除了成功引領各國就俄烏戰爭這個棘手的問題達成共識，在峰會結束後又與美國等國宣布建立「印度-中東-歐洲經濟走廊」，國際地位大躍升，亦再次引發國際社會對「龍象之爭」最終會由誰跑出的熱議。

說來真有趣，印度作為世界上最古老文明的國家之一，從1991年實行經濟自由化改革後就一直謀求世界強國的地位，可大部分國家只視它為南亞區域的大國。直到2014年莫迪政府上台後，印度國力迅速提升，才開始受到國際關注。總體來看，豐富的勞動力資源及近年的國際政治形勢，皆有利印度經濟進一步發展。但我依然相信印度在這場「龍象之爭」中敵不過中國。

根據聯合國估算，印度不僅人口將在今年超過中國成為全球人口第一大國，勞動人口也多達9億人。相比日漸老齡化的中國，印度若能善用人口紅利，確實前程似錦。但不要忘了，這個假設的前提是國民素質要高，否則人口多隨時會變成負擔。

在中國的傳統文化裏，知識可以改變命運，所以中國人的教育水平普遍很高。印度恰好相反，社會深受印度教的影響，長期被分為4個種姓等級，精英教育制度培養了大批訓練有素的工程師，可普通民眾的教育水平很低。近年印度人的識字率僅為74%，遠低於中國的97%，要超越中國成為世界上領先的製造業大國並不容易。

其他方面，印度人也與中國人有巨大差別，如時間觀念鬆散、工作態度欠認真。台灣早年提出新南向政策，鼓勵台企去印度投資，卻失敗而回。許多台商憶起在印度的工作經歷時都罕有正面評價。說到底，印度在外資眼中並非一個好的投資市場。