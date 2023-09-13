天災難測，但人禍本應可免。上周四晚至周五，香港下了一場世紀級黑雨，短短24小時降雨量相當於往常全年的四分之一，黑雨警告懸掛16個小時，雙雙創下紀錄。連場暴雨引發多區山泥傾瀉，其中大潭豪宅屋苑紅山半島3座臨海獨立屋，因山坡塌陷致地基外露，部分花園及泳池結構懸空而掛，搖搖欲墜，沒有造成傷亡實屬不幸中之大幸。

對於涉事的獨立屋業主，今場世紀暴雨還帶來另一種「不幸」，因為隨塌泥而外露的不僅是地基，還有多項懷疑或已證實為僭建的地庫建築，部分更涉及非法霸佔官地。當然可能正因為僭建而破壞了原有的地基、山坡及排水系統，增加發生山泥傾瀉的風險，那就是咎由自取的人禍而非單純天災。但亦有指擁有僭建地庫的豪宅單位多不勝數，今次塌泥揭露的只是冰山一角，有否僭建與結構是否安全並無必然關係。

無論如何，僭建和霸地均屬違法行為，並對其他奉公守法的業主造成不公。尤其僭建地庫的大多是山頂或臨海豪宅，呎價全部由數萬元一呎起錶，僭建一個地庫隨時令業主多賺了上千萬元樓價的居住空間，亦毋須每年向庫房繳交相關額外樓面的差餉或地租。對於被迫居於空間狹小、環境惡劣、呎租隨時貴過山頂豪宅的劏房基層住戶，又豈能不感憤怒？

2012年的一場唐梁特首選戰，掀起了轟動一時的僭建風暴，多名特區高官、議員、法官及其他政商名人，紛紛被揭名下物業存在或多或少的違規僭建。但10年以來，最終僅有個別業主及相關建築專業人士遭到檢控，而且全部都只是罰款了事，無人需要坐監。大部分業主在清拆僭建物後便獲當局放生，部分還原工程拖得就拖，往往不了了之，甚或是在風波過後又悄悄地獲「原址重建」。

對於今次塌泥「露底」事件，當局再揚言會嚴厲執法，並聲稱對豪宅、村屋以至劏房僭建都一視同仁，不分貴賤。但最後能否一查到底，許多市民都不敢寄予厚望。相對一些受颱風或暴雨嚴重破壞的簡陋寮屋，在災後重建時稍為超出原有地界或改用更能抵抗風雨的建築物料，則會被當局視為滔天大罪，取消寮屋登記絕不手軟，令相關住戶頓時流離失所。

特區僭建及霸地成災，土地亂象頻生，本報已屢次作出報道，但問題多年來仍未見顯著改善，歸根究柢是當局執法不嚴，罰則亦太輕，罰款額相對於通過僭建或霸地所獲得樓價與租金利益，形同九牛一毛。許多豪宅業主亦不怕被釘契，反正只是用來自住，大可等到出售時再還原。再者被釘契只會影響承做按揭，不等於被禁出售，只要位置靚、質素高、市道好，就不愁沒有買家，有僭建地庫隨時可賣得更高價。相關法例和執管制度已到了必須改革的地步，但怎樣改，敢不敢改，就要看高官們的膽量和意志了！