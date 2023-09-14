正論：凶宅也成搶手貨　不理好醜求上樓

上樓之難，難於上青天！香港已踏入良政善治新時代，但房屋問題依舊是老大難問題，不管高官如何把牛皮吹破，也是毫無改善迹象。房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」昨日起開始揀樓，申請者不理好醜但求上樓，連曾經發生命案的凶宅也爭崩頭。不怕與鬼為鄰，最怕無瓦遮頭，寧不悲乎！

眾所周知，「特快公屋編配計劃」之下的公屋單位都是問題單位，除了曾發生兇殺案外，亦包括曾發生追討欠債、具心理影響事件、自殺或意外死亡事件、前住客曾受其他住客滋擾、自然身故等單位，部分可獲租金優惠。本報記者昨晨到樂富揀樓中心視察，現場申請者皆顯得十分心急，皆因不少人輪候公屋長達9年仍是上樓無期，只好連凶宅也不放過。

今次供編配的單位之中，有11個曾發生兇殺案，部分案件更是轟動一時，例如大角咀海富苑海欣閣高層和海韻閣中層單位，前者涉及三角戀桃色糾紛，疑兇向死者淋通渠水後，再亂刀狂斬對方十多刀，最後自己被灼傷致死；後者涉及七旬老翁疑不堪照顧患精神病女兒的壓力，發生殺女倫常慘案。另有4個凶宅單位曾在前年的計劃被申請者揀中，但相隔一年再度上榜，包括曾發生情殺案的屯門友愛邨愛暉樓、母子戀兇案的牛池灣彩雲二邨瓊宮樓單位等。

中國人向有迷信心理，凶宅會被視為不祥而避之則吉，但申請者依然眾多，房屋署共接獲31,980宗申請，平均約16人爭一個單位。有申請者坦言，一家人住在環境惡劣的劏房，不僅廁渠發出難聞異味，地方狹窄亦令他們苦不堪言，何況租金高昂，長遠來說根本負擔不起，認為平生不作虧心事，遷入凶宅也不驚。由此可見，基層為了上樓，已到了天不怕鬼不怕的地步！

事實上，香港樓價高企，大多數人薪金微薄，僅夠餬口，根本沒有能力購置物業，申請公屋遂成為安居樂業唯一之途。但需求太多，供應太少，香港土地有限，基建效率低下，公營房屋落成時間一再被延誤，單位數量也達不到政府設下的長遠房策目標。現屆政府上場後擺出有為姿態，視「提速增量」為施政重點，又大搞過渡房屋和簡約公屋。可惜挖東牆補西牆作用輕微，目前公屋一般申請者平均輪候時間長達5.3年，等足9年、10年更是大不乏人，試問不連凶宅也「照殺」又可以怎樣？正如有關注團體指出，港府與其花資源搞過渡性房屋，不如將資源用於興建公屋，切實解決基層住屋問題。奈何拙婦難為無米炊，面對土地和房屋發展寸步難行的結構性問題，港府只能「整色整水」聊備一格。

獅子山下，盡是基層淚滿襟。近年香港不僅面對房屋問題，超低生育率亦令城市發展無以為繼，兩者就像連體嬰，無法切割，一個問題不解決，另一個問題自然也無法解決。試問沒有片瓦遮頭，香港人又豈敢生育？結果兩個問題一起惡化，香港最終淪為沒有明天的城市！