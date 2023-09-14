中美打仗問題，要話分兩頭說。一是中美是曾經打過仗的，在朝鮮戰場打打停停、停停打打3年，雙方出動兵力數十萬計，是大規模的集團軍作戰，各有王牌軍師，使用陸海空現代化武器，殺傷力巨大。

上個世紀70年代，中美還在越南間接打仗，美國出兵南越，攻打北越，中國則援越抗美，與美作戰。有中國的強力支持，美國在越南戰敗，只好撤兵，美國又一次在中美軍事較量中失敗。

二是中美會不會現在也即不久的將來打仗？可以說這個形勢正在形成，趨勢明顯，動因存在。中國是不想打仗的，不想與任何國家打仗，更不會主動挑起打仗！過去，中美在朝鮮打，在越南打，都是美國在中國的家門口挑事，要打擊中國引起的。那時中國還很弱，小米加步槍，對飛機加大炮加原子彈，美國想都不想就會直接對華動武，認為三下五除二就能打垮和征服中國。

現在，美國不能不想了，中國已經是核武國家、軍事強國、經濟大國，解放軍的厲害、中國動員戰爭能力的體制優勢，美國早已領教，不能不認真考慮，而且愈考慮愈害怕，愈考慮愈覺得沒戲。當年中國那麼弱、那麼窮，美國尚佔不到多大便宜，以失敗告終，現在哪裏還有勝算？

因此，我們可以說，美國也不想和中國打仗，因為打不起，不過，打仗這件事，大國較量這件事，又不是那麼簡單，不是計條數，覺得打不贏就不打啦。

事實上，打仗的外因內因太複雜，影響形勢的因素、決策層的因素太多；偶然因素，「人有千算，天有一算」的因素無法預測。西人常愛抱怨——不按常理出牌，為失控找理由。其實，他們也不想想，出牌為甚麼要一定按常理，誰規定的？出牌不按常理不能成為一種「理」嗎？當今的美國已經霸權橫行逾百年，習慣成自然、成本性、成情不自禁、成腦袋發昏之戰爭狂人，中國必須嚴防。