美國中情局局長伯恩斯早前誇言，美國重建在華間諜網已取得進展。言猶在耳，中方即迅速偵破幾宗間諜案，而且都與中情局有關，真可謂現眼報。中國國家安全部最近公布的幾宗間諜案有一個共同特點，美國中情局專門向在海外學習、工作或居住的中國人下手，包括公派到意大利進修的軍工集團人員、留日學生、在美國開餐館的香港居民等等，總之是無孔不入，各個領域都成為策反和滲透對象。

其中一宗間諜案的主角是香港出生的梁某，他被中情局收買後，獲得美方虛構在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，更被要求向美國州議員捐款以「抬高身價」。同時為了提升其在美國華人及華僑的影響力，美方還提供資金並指揮他透過捐款等方式，擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，打造「愛國愛鄉」人設。

另一宗間諜案涉及內地軍工集團一名工作人員，他被公派赴海外進修期間被中情局策反。美方承諾給予豐厚報酬並為其全家辦理赴美移民，就輕易收買其人格，多年來向美方提供了大量涉及軍工方面的機密情報。

事實證明，「美國亡華之心不死」絕不是危言聳聽。從中情局高調設立「中國任務中心」，到不擇手段搞策反滲透，再到伯恩斯炫耀在華間諜網已取得進展，無不反映美國的狼子野心。他們對間諜活動毫不掩飾，將見不得光的勾當公開化，可以說是圖窮匕現，也可以說是有恃無恐。畢竟樹大有枯枝，族大有乞兒，中國之大甚麼人都有，美國只需拋出一塊狗餅，就有許多人爭搶。尤其是隨着愈來愈多中國人出國讀書、工作、旅遊、居住，中情局不愁沒有收買對象。只要看看內地網絡平台充斥親美媚美言論，就知道美國的滲透已到了何等程度。

立法容易執法難，中國早前推出新版《反間諜法》，顯然是亡羊補牢之舉，但還是無法徹底防範外部勢力的滲透。從最近揭發的幾宗間諜案，起碼可以總結出兩點：一是「愛國者」未必愛國，當中不乏身在漢營心在曹的偽裝者；二是「裸官」現象最危險，那些全家擁有外國居留權、自己留在國內撈金的公僕多數有問題。堡壘往往從內部攻破，在大國博弈日趨白熱化、美國無所不用其極的今天，中國依然容許裸官的存在，本身就很不正常。