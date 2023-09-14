華為突破封鎖浴火重生，益發加劇美國的危機感，除了政客叫囂要對華為及中芯國際升級制裁，中國致力發展的電動車同樣令美國膽戰心驚，下一個被制裁的產業，肯定就是電動車產業。

這絕非危言聳聽。美國為保霸權，遏華已到了無所不用其極的地步。任何無理打壓，只要冠以「國家安全」之名，全部都會變成合理。隨着中國電動車發展一日千里，更是震動國際。最近中國車企亮相德國慕尼黑汽車展，先進技術和高性價比輾壓以汽車業聞名的德國，連總理紹爾茨也表現得如臨大敵，在致詞時煞有介事提醒德國車企「不要被中國電動汽車的崛起嚇倒」云云。

中國電動車除了在內地市佔率第一之外，近年積極拓展歐洲市場，同樣取得長足發展，進軍美國正是中國車企的下一步大計。蔚來去年在聖荷西租下辦公大樓，簽約10年作為研發中心，傳聞2025年進軍美國；比亞迪則早在洛杉磯設廠，主要生產電動巴士和卡車，並在去年開始針對美國銷售網展開研究。

中國車企磨拳擦掌，論品質和競爭力，只要競爭環境公平公正，當然很有信心打入美國市場，但目前中美關係空前緊張，政治凌駕一切，根本沒有公平公正可言。華府連一個TikTok程式也要趕盡殺絕，中國電動車一旦進入美國，Tesla肯定會被打到「冇碇企」，必會出手打壓而後快。

事實上，電動車一樣要用到晶片，晶片禁令除了手機生產首當其衝，電動車一樣受影響。但事實卻是，華為近日推出了與賽力斯合作的休旅電動車，約30萬元人民幣就有一輛，性價比非Tesla以至德國電動車能及，再次凸顯出美國晶片禁令無效。為保霸權，華府豈會坐視不理？