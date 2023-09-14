美國總統拜登日前在越南接受記者提問時，說話疑似含糊不清，甚至驚爆：「我不知道你怎麼想，但我要睡覺了。」令外界再次一窩蜂質疑其是否有能力履行總統工作。反觀眾議院議長麥卡錫指示眾議院委員會對拜登展開正式彈劾調查呢？談論度大大不如。你說這是否有人處心積慮口誤、策略性眼瞓？

「人扮聰明冇乜可能，不過扮蠢、扮遲鈍低能，係人都得。」去年一齣熱話港產法庭電影，有這樣一句被各界傳頌的對白。「人扮聰明冇乜可能」當然不是說「在人類社會沒有人會扮勁」，而是指「冇料扮四條」要不被人識破，存在一定難度，但裝傻扮懵卻未必人人有能力識穿。看拜登在台上好像答非所問，在台下卻成功轉移了視線，令政敵欲借其子亨特想「動他」的圖謀，並未激起千重浪，反而更多人關心拜老頭的健康。

或許有人會問，拜登又跌倒又口誤頻頻，難道不是給政敵送上將他攆下台的口實嗎？那只是給大眾一些茶餘飯後談資而已，要判定拜老頭精神狀態能否應付總統工作，不由政敵來說，而是得參考白宮醫生專業意見。正如本欄曾經指出「拜老頭或施策略性口誤」，皆因他早前能不看貓紙講了約20分鐘棟篤笑，引得哄堂大笑。本欄跟白宮醫生一樣，並不認同拜老頭真的一如外界所想般老懵了。

美國學者喬姆斯基曾指前總統小布殊，將「核武」說成「nucular weapon」等種種奇怪發音，其實是刻意培養的策略性口誤，因為時任政治顧問Karl Rove認為這正好讓政敵拿來取笑，當外界熱衷於追逐八卦，政策關注度就會被分薄。從拜登身上可看到奇招萬試萬靈，或許有人會問，這樣不怕流失選票嗎？怕！說句題外話，你知道特朗普正官司纏身嗎？