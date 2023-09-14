北韓最高領導人金正恩周日出訪俄羅斯，其專列未如外界預期前往海參崴，而係繼續北上沿西伯利亞鐵路西進，據報金正恩將會到距離海參崴1,000公里嘅東方太空發射場，與俄羅斯總統普京會面。普京日前承認有計劃前往東方太空發射場，但對何時何地會晤金正恩，依然對記者賣關子：我去到了，你哋就知道喇！

金正恩訪俄，排場認真威過威士忌！除咗鋪晒紅地氈，所有北韓高官鼓掌鞠躬送行，佢專用嘅綠皮列車「太陽號」，因為係防彈專列較重，每小時只以50多公里速度緩慢前進。各位，呢輛「太陽號」大有來頭，佢代表北韓國父、金正恩祖父金日成，乃金氏政權嘅象徵，乘坐火車長途旅行嘅傳統亦源自金日成。「太陽號」時速最高59公里，金正恩父親金正日2001年前往莫斯科，火車之旅就花咗10日，今趟金正恩乘專列往東方太空發射場，相信都要3日。不過，呢部綠皮列車絕不簡單，據南韓統一部資料，列車設有攻擊武器，內有直升機用於緊急逃生，20節防彈車廂有裝甲保護，車身及地板加固，能抵禦爆炸，被譽為金正恩嘅「移動城堡」。列車設備亦豪華，提供多國美食及美酒。認真正到暈。

尋日普京已喺東方太空發射場與金正恩會面，克里姆林宮發布兩人握手畫面。據日媒之前報道，金正恩之後會到工業城市阿穆爾河畔共青城。呢個城唔單止係俄羅斯製造戰機和軍艦重鎮，金正恩亡父金正日昔日曾訪問當地，而共青城所在哈巴羅夫斯克邊疆區，正是金正恩祖父金日成率領第88步兵旅抗日活動地域。有如此歷史淵源，金正恩今趟訪俄行程，便顯得特別有意義！俄朝雙方今趟討論買賣武器及加強軍事合作，乃意料中事！老美警告將施新制裁，俄朝會當一回事嗎？