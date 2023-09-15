委內瑞拉總統馬杜羅近日訪華，習近平與之會面，提出：「中國願同委內瑞拉等地區國家一道，促進中拉合作，共建中拉命運共同體。」過往中國提「命運共同體」，只是針對少數在中國周邊的國家，如老撾、柬埔寨、緬甸、巴基斯坦、泰國，為的是穩定邊境的安全。但是近一、兩年，中國雙邊命運共同體的提法開始擴展至其他國家，一方面是阿拉伯國家聯盟，涵蓋了中東與北非；另一方面，與土耳其的全面戰略夥伴關係外，要求在雙邊層面踐行命運共同體，命運共同體的關係便擴及極為重要的戰略政治地區。中國已不是單單防衞，而是有主動出擊之勢。

今次與遠隔重洋的委內瑞拉共建命運共同體關係，更是十分進取，一舉打進美國的後院，不理會美國怎樣一直在顛覆委內瑞拉的政權，中國悍然不顧美國對委內瑞拉的制裁。此舉反映委內瑞拉政權在美國重重壓迫甚至公然支援叛逆企圖奪權下，堅韌地成功抗拒，堅持本國主權與政治原則，在拉丁美洲豎立起抗美的大旗，支援拉丁美洲的左翼政權，推動了多個國家在選舉中推翻親美政權。委內瑞拉在拉丁美洲以至國際上的作用與影響，遠大於與美國妥協的古巴。

中美之爭是全方位、全球性的，美國是動用西方全球的力量來圍堵抑制中國，中國的反制也只能是同樣的全球化、全方位化。中國與委內瑞拉建立命運共同體的親密關係，一是中國表示會更積極地推動中委雙邊的經貿等各方面合作。以中國的經濟力量，當可吸納委內瑞拉受美國禁制的石油出口，挽救當地主要的經濟支柱。同時，中國也可協助當地的工業化，增設關鍵的基建設施，以經濟發展來鞏固委國與美抗爭的能力。

二是既屬命運共同體，外敵入侵、攻擊委國政權時，中國有責任加以援助，甚至共同抗敵。這不是結盟卻有聯盟的意義。今後美國若武力攻擊委內瑞拉，中國必助；其他非武力攻擊，中國亦有責任出手協助抵抗。中國的命運連接委內瑞拉，也即是連接到美洲地區，美洲不是美國的後院，而變成與中國命運與共的地區。

把命運共同體的關係從周邊國家擴展至中東、北非、南美洲，下一步是東歐、撒哈拉沙漠以南的非洲、大洋洲，中國的全球戰略便完成部署了！中國再不會韜光養晦、明哲保身來讓美國霸權橫行無道。