俄烏戰爭陷入膠着之際，北韓最高領導人金正恩訪俄，難免牽動西方敏感神經。美國國務院發言人警告，一旦北韓向俄羅斯供應武器用於烏克蘭戰場，美方將積極地執行現有並推出新制裁措施。這能嚇唬誰？北韓和俄羅斯早已受到極限制裁，美國所有手段都用盡了，還能有甚麼新招？正所謂蝨多不癢，債多不愁，當今世界最不怕制裁的就是俄朝兩國，人家早就免疫了，老美虛言恫嚇，反而暴露自己技窮。

明眼人都看得出，金正恩此次訪問俄羅斯，就是奔着軍事合作而來。兩國元首選擇在俄羅斯的東方航天發射場會談，意圖已經很明確：俄羅斯幫助北韓發展航天科技，北韓則為俄羅斯提供武器彈藥，雙方互相支援，各取所需。美國反對又有甚麼用？所謂加強制裁無非是裝腔作勢，既蒼白又可笑。

實際上，美國自己源源不絕為烏克蘭提供各種軍火，而且不斷升級，卻不准任何國家為俄羅斯提供任何武器，這種雙重標準早就令人反感。中國對援俄問題也許顧慮重重，北韓則沒有這麼多顧慮，說做就做，美國根本奈何不了金正恩。

正所謂物極必反，華盛頓最好自我檢討，不要繼續拱火澆油，更不要把俄朝兩國往牆角逼，否則只能使對手進一步抱團。最近俄方提議北韓參與俄羅斯和中國的聯合軍演，就是一個明顯的信號，一旦中俄朝結成軍事聯盟，即使美國加上北約，再聯合日本、南韓、澳洲、菲律賓，也佔不了任何便宜。有人也許會說，中國一向奉行不結盟政策，不可能與俄朝結成軍事聯盟。其實時移世易，面對世界百年變局，任何可能性都不能排除。尤其是美國對華政策愈來愈歇斯底里，對台海和南海的介入愈來愈明目張膽，中國有何理由還要抱殘守缺？

俄羅斯打響了反擊美國霸權的第一槍，金正恩形容為「神聖的戰爭」，作為美國霸權受害者之一的中國也應該有所表態，即使不打算與美國徹底決裂，也應該為隨時可能爆發的衝突未雨綢繆。老美天天都在準備打仗，天天都在叫囂與中國一戰，中國人豈能安枕？老祖宗告訴我們：「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」沒有人希望打仗，奈何美國步步進逼，根本不讓中國和平發展，既然如此，中國人只能做好以戰止戰的準備。在這方面，俄羅斯和北韓已提供了良好示範。