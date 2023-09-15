北韓領袖金正恩訪俄，與俄羅斯總統普京相見歡，消息指普京已接受邀請訪問北韓，倘成行，將是普京繼2000年7月後第二次出訪北韓。很明顯，在美西方帶頭孤立打壓之下，俄朝兩國愈走愈近，加上中國素與兩國友好，中俄朝儼然抱團成夥，沒有結盟，形同結盟。

有指普京此行是要同平壤商討軍火供應，用於俄烏戰爭上；而北韓急欲發展太空軍事等科技，俄羅斯亦正好提供技術與資金，更可向北韓供應糧食，雙方可謂一拍即合。事實上，金正恩在普京陪同下參觀了東方航天發射場的設施，普京直認金正恩對火箭技術表現出很大興趣，尋求在航天領域發展，擺明向美西方「挑機」：你們愈不想我們走在一起，我們合作得愈趨緊密，吹咩！

面對此情此景，美國莫奈其何，只能在一旁呱呱叫。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，正密切關注兩人動態，若俄羅斯與北韓達成任何新的武器交易，美國會毫不猶豫對兩國實施更多制裁云云。問題是，俄羅斯和北韓遭受到的制裁還少嗎？美國所謂加碼制裁有甚麼作用？嚇鬼乎？

大家一定記得，金正恩曾與美國上任總統特朗普多次會面，給足面子，目的就是希望美國解除對北韓的制裁，但很快就知道特朗普只是在玩弄手段攞威，根本無意放鬆任何制裁，這也促使金正恩「變臉」拒絕再玩「特金會」。俄羅斯更不用說，一場俄烏戰爭令它面對北約三十多國的經濟封鎖，更遭踢出SWIFT，俄企及個人在外的資金遭全面凍結。但俄羅斯依然頂住壓力，戰爭打到今日仍未落於下風，反而警惕全球南方國家減少對美元的依賴。所以說，美國即使再加碼制裁，不但不會有效果，反而只會更堅固兩國關係。