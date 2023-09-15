周一是九一一恐襲事件22周年，美國多個城市當天都有舉行活動，悼念事件中數以千計的遇難者。美國總統拜登也一如傳統發表公開講話，敦促美國人團結在一起。但很可惜，美國在過去20多年並沒有吸取九一一教訓。

在很大程度上，九一一事件是美國中東政策失敗的產物。美國在中東地區長期保持軍事存在，尤其是在巴以衝突中偏袒以色列，引起阿拉伯世界強烈反感。激進的伊斯蘭原教旨分子認為美國玷污了伊斯蘭的聖地，發誓要將美國人趕出阿拉伯的土地。九一一事件正是在此背景下發生。

而美國政府之所以推行上述中東政策，背後可說是充滿零和思維的霸權主義在作祟。現實世界是由多元文明主導，但口口聲聲追求多元化的美國卻堅持西方文明主導論，在冷戰結束後不斷借助強勢經濟的力量，向弱勢文明強行輸出自身的文明和價值觀，結果導致文明間激烈對抗。

與零和思維不同的是雙贏思維，中國是這方面的代表。中國人一向深信「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」，以包容的胸懷推動不同文明相互借鑑，比肩前行，致力通過合作尋找各方利益的最大公約數，達致多贏局面。事實也證明，只有落實這種雙贏思維的多元化文明，人類才有安寧可言。

但美國在九一一事件後一直沒有深刻反省。老實說，中國起初面對美國所代表的強勢西方文明，雖然感到失落，但總體上仍是尊重的。一些現代主義者更努力學習，希望把西方的成功經驗引入中國，以擺脫百年貧窮。可隨着美國不能容忍其他文明崛起的意圖愈來愈明顯，近年親美的中國人已經愈來愈少，對美國的仇視卻變得愈來愈強烈。美國在這方面要負起最大的責任。