備受矚目嘅「普金會」相隔逾4年再度上演，會後即使冇簽任何條約或聯合聲明，之不過，種種迹象都可以看出，俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩係「相視而笑，莫逆於心」。見微知著，強人遇硬漢，好多嘢未必咁易估到，卻一切盡在不言中！

呢，普京會見外國領袖經常遲到，今次就唔同，佢前一天仍在約1,000公里外嘅海參崴出席東方經濟論壇，卻仍比金正恩早約半小時到達東方航天發射場；韓聯社稱，這是普京對金正恩嘅「優待」。咁又係噃，皆因普京過去與美國、德國、日本、南韓等領袖會面，總是有遲冇早。再講吖，兩人甫見面，握手長達40秒；設國宴招待金正恩，從俄羅斯官方傳媒報道嘅國宴菜式，老朽覺得都花咗唔少心思，菜式以清淡為主，鴨肉沙律配無花果和桃肉、皇帝蟹餃子、鯇魚湯、雪花牛扒配烤雜菜、鱘魚配雜菌薯仔和沙棘雪葩等。金正恩身軀向來「君子不重則不威」，相信佢食量有番咁上下，是以清淡菜式亦不忘來個「雪花牛扒配烤雜菜」，鱘魚亦配雜菌薯仔，點都飽肚吖！

此外，俄國官方電視台播出片段，顯示普京與金正恩喺參觀東方航天發射場時，展示俄羅斯豪華房車車廠Aurus製造嘅總統豪華轎車，金正恩坐上後露出笑容，而呢款總統豪華轎車有防彈功能，說不定金正恩試坐後有興趣訂購番架自用。

今趟普金會可謂意義非凡，俄朝關係再邁進一大步，大家有目共睹，而普京和金正恩嘅友誼固若金湯，兩國今後喺科技、武器、航天工程等合作必矣！南韓駐俄前大使朴魯壁建議首爾當局研究與中方攜手合作，加以制衡並爭取令朝俄之間嘅合作落空。平時不燒香，急來抱佛腳，一切已經太遲了！