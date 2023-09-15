筆者剛於上周提到，超強颱風「蘇拉」對香港的影響比預期細，加上政府及早預警防範，各方嚴陣以待，最終並未造成重大人命傷亡及財物損失。但數日後襲港的一場世紀暴雨，由於來得突然，降雨量達500年一遇，在多區引發嚴重水浸和山泥傾瀉。猶幸暴雨主要是在凌晨時分來襲，路上、商場及停車場內的人流車流不多，未有像其他地區的同類雨災般造成人命傷亡。

香港人煙稠密，山多平地少，不少道路和樓宇都是依山而建，加上經常受到颱風及暴雨影響，故山泥傾瀉是過去最常見的天災之一，平均每年有多達300宗報告，即是幾乎平均每一日就會發生一宗。當中1972年的「六一八」雨災，就分別在觀塘秀茂坪及半山旭龢道造成嚴重山泥傾瀉，合共導致138人喪生，死者多為山坡下的樓宇居民。1994年的西環觀龍樓護土牆倒塌意外，亦造成5名途人身故，多達2,000個家庭須緊急撤離。

2008年一場據報為千年一遇的地區性大暴雨，更在大嶼山西部和北部引發超過2,000宗山泥傾瀉。幸好全都發生在人煙稀少的偏遠地區，故沒有造成人命傷亡。惟北大嶼山公路因為被泥石阻塞而封閉了接近一天，通往赤鱲角機場的交通大受影響。

平心而論，政府過去已做了不少工作提升香港的斜坡安全，包括在上世紀70年代多宗大型山泥傾瀉慘劇後設立「香港斜坡安全系統」，之後再不斷更新和優化；在觀龍樓事件後成立「山泥傾瀉勘測組」，定期及主動勘測全港各區的人造斜坡及天然山坡；在2010年推出「長遠防治山泥傾瀉計劃」，以風險為本原則，分批改善不符現代標準的舊有斜坡；到近年再善用各類創新科技，加強偵測和預警各類斜坡及山坡的倒塌風險，令致命山泥傾瀉意外顯著減少。

然而，隨着極端天氣常態化，政府及社會各界有必要進一步提高對維護斜坡安全及防範山泥傾瀉的意識。特首日前已下令加強對高風險斜坡的勘察維護，以及加緊巡查和清理各區的溝渠河道。但全港的登記人造斜坡多達6萬個，當中約三分之一為私人斜坡，單靠政府處理肯定並不足夠。

維修及保養斜坡、加建護土牆和提升排水設施，工程費用往往相當高昂，不少私人業主連大廈公眾地方、外牆等都不願花錢維修，對維護屋苑名下的斜坡與渠道更是闊佬懶理。有部分人更罔顧公眾安全，在私人以至政府土地進行各類違規僭建及開挖工程，大大增加渠道淤塞和水土流失的風險，影響斜坡穩固性。

政府有需要加強相關宣傳教育，對違章僭建帶來高風險的樓宇及斜坡進行定期檢查，加強檢控那些極度不負責任的人士和加重相關罰則，以及在需要時主動介入，先行進行鞏固維修及清拆僭建物，然後再向相關人士追回所需費用和追究刑事責任。