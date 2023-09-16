世界視線：波蘭主導美推動　三海倡議力抗俄

三海倡議（Three Seas Initiative）是由波蘭及克羅地亞於2015年發起的一個由12個中東歐國家組成的論壇，自北向南從波羅的海至亞德里亞海和黑海。三海倡議成員國包括奧地利、保加利亞、克羅地亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

雖然它還不是一個規條完整，也只有經濟倡議合作意義，現時並無軍事合作的組織，但除了奧地利，其餘都是北約成員國，因此受到美國政府的積極支持，卻同時使歐盟中央政府疑慮及俄羅斯抗拒。

根據2018年一個全球調查，歐盟中最受重視的是德國、法國、英國及意大利等西歐國家，中東歐國家則沒有重要性。西歐國家除了人口眾多及經濟強勁，它們之間還有非常好的能源、交通及通訊網絡，而這正是中東歐國家缺少及希望共謀發展的。

這個組織中最積極的是波蘭，近年波蘭經濟發展飛快，因此具備條件，加上美國扶植它抗俄，軍力也有大增長，企圖回復16至18世紀被俄國、奧匈及普魯士帝國瓜分滅國前的光輝。如今波蘭最關心的，是希望這個地域之間各國可以建立良好的聯繫以加速經濟增長，減少對俄羅斯的能源依賴，更有效地共同抵禦俄羅斯的軍事威脅。

與俄羅斯接壤的國家，在俄烏戰爭前對俄國天然氣的依賴高達80%以上，而德國也接近60%，只有法國和意大利是40%以下。如今波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞及克羅地亞已興建液化天然氣碼頭，接受美國、中東及北非的天然氣。

目前它們最具野心的，是要建立一條高速「南北聯繫」的交通路線，北由瑞典經波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、黑山、保加利亞至希臘，另外就是要建立共同的5G網絡。不過，這些巨大的建設計劃都需要龐大資金，波蘭及羅馬尼亞就在2019年開啟了一個5.2億歐元的「三海倡議基金」，如今已達12億歐元；美國政府的「美國國際開發金融公司」則注資3億美元。美國的動機是推動中東歐強烈反俄的國家更有實力抗俄，以及利用它們影響西歐的歐盟成員國更向反俄的路線傾斜。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻