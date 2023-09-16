美國國務卿布林肯9月13日在大學演講中指出，冷戰已經終結。但他認為，後冷戰數十年相對穩定的地緣政治，已經讓位於與專制大國、修正主義大國日益加劇的競爭。他點名指中國構成最重大的長期威脅，渴望重塑國際秩序，且有能力實現，而中國與俄羅斯為無上限的夥伴。

他認為一個時代正在結束，一個新時代正在開始。為了維護二次大戰後的秩序，美國要團結起來，因為世界上沒有任何一個國家比美國更有能力動員他人參與中俄的競爭。美國要組成更加廣泛的聯盟，進行競爭。

這顯然是一篇美國新時代的競（戰）爭宣言，討伐中俄，號召各國加入美國聯盟，把世界分成兩大陣營。這是冷戰之後另一場新的冷戰，絕對是新冷戰。從2001年911事件美國新保守主義掌政之後，20多年後便由民主黨公開宣布冷戰終結新冷戰開始。美國共和黨與民主黨基本上沒有根本的差異。

新冷戰與舊冷戰不同之處，後者是美國最終建立起全球統一的霸權，美國霸權主義的最高峰頂。但物極必反，美國霸權過度伸延便開始走下坡，備受國內外的挑戰，中俄復興便帶來新冷戰。冷戰時美國依靠歐洲等盟國，新冷戰時美國亦不能獨力對抗中俄，要組織新的更廣泛的聯盟，這實際便是美國要依賴眾多的國家，依賴聯盟便表示美國要對聯盟國家有所讓步。

烏克蘭戰爭到今天，美國可用北約束縛歐盟，但歐盟內部的不滿日益擴大，美國在對俄戰爭便受歐盟國家的制約，且戰事不順，歐盟的不同意見日盛，美國不易獨斷。烏克蘭戰爭以外，美國在其他範疇縱使拉攏更多的國家，卻反應不佳，外交上處處落後於中俄。新冷戰的開局便已顯現出美國的心有餘而力不足，在這個時候布林肯發表這樣的宣言，與其說是為新冷戰揭幕，倒不如說是展露美國霸權主義的最後一博，而新冷戰的失敗開始，也正是美國霸權主義的終結過程。

當然，新冷戰是兩大陣營對壘，美國聯盟要擴展，中俄非聯盟的聯盟也要擴大陣容。在「五眼聯盟」以外的國家，除了北韓，都會被兩大陣營努力爭取來對抗對方。新冷戰不會是兩大霸權包辦對立，而是全球政治多極化、多元化。新興國家的急速發展，會在頗短時間（5至10年）把新冷戰分解為多極世界的春秋戰國。