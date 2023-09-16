在美國打壓中國高科技的戰略中，壓制中國半導體產業、打斷中國半導體產業鏈是重頭戲。在印度莫迪政府的科技和經濟發展戰略、「龍象之爭」中，努力向國際社會兜售在印度投資的好處，試圖建成圍繞半導體的強大產業，「保持具可持續性的長期競爭力」，自稱對「技術和冒險」有興趣的莫迪，「正把握機遇，努力將印度塑造成全球半導體供應鏈中的關鍵角色」。

為此，印度推出百億美元的財政激勵政策吸引外資。有關機構預測，印度半導體市場規模3年後將升至640億美元。

印度的雄心勃勃並非空想，因為晶片設計是其強項。印度官網公布，印度擁有佔全球百分之二十的晶片設計人才，大量在印度註冊的設計專利。全球收入最高的半導體公司，有8家在印度設有設計中心。然而，半導體製造業卻是印度的短板，根據卡內基印度中心今年的報告，目前印度只有3家國有半導體製造廠，中國則是140多家。

另一方面，印度半導體消費對外依賴度高達百分之九十，印度發展的主要策略是「撒錢」，吸引外資投入。莫迪政府推出「印度半導體使命」計劃，向製造商提供高達項目成本百分之五十的財政補貼。然而，印度的營商環境令人詬病和卻步，國際大廠仙童半導體、英特爾、超微（AMD）等，都因為「印度官僚問題與糟糕的行業條件」，被迫中斷了建廠計劃。

事實上，對印度半導體產業大發展最大的威脅是印度缺水，半導體產業被稱為「水老虎」，耗水量極大，一家半導體工廠平均每天消耗二萬噸水，相當於一個約6萬人口城市的日用水量。供電也是問題，印度一家半導體廠的年耗電量169兆瓦，是印度一座城市的供電量。電力緊張、水資源匱乏，都嚴重局限印度半導體產業的發展。不過，美國瘋狂打壓中國半導體行業，與日本積極拉攏印度達成一系列合作協議，遂使莫迪雄心不減，這是印度整個發展的寫照。