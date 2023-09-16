說真話的人最可貴。美國社交網X的老闆馬斯克近日在一個廣播節目中表示，「台灣是中國不可分割的一部分」，正如夏威夷與美國的關係一樣。結果台灣有人又不高興了，外長吳釗燮在X發文回應，希望馬斯克也能請求大陸對民眾開放X，也許對方覺得封殺這個平台是好的，就像切斷星鏈衞星網絡服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。

這顯然是語無倫次，九唔搭八，大陸是否開放X，跟台灣是中國一部分有何關係？吳釗燮不敢公開得罪馬斯克這位美國富豪，只好顧左右而言他，拿X和星鏈來說事，未免太可笑了。

馬斯克一點也沒有說錯，台灣歷來都是中國不可分割的一部分，雖然曾被日本霸佔，但根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，台灣早就歸還中國了。美國不是一直強調「基於規則的國際秩序」嗎？台灣歸還中國，正是二戰後由美國主導確立的國際秩序，到底有何問題？如果說台灣不是中國一部分，美國大可光明正大與其建交，何必偷偷摸摸來往？如果說台灣不是中國一部分，為何其邦交國只剩下少得可憐的13個，而且都是寂寂無聞的小國？

吳釗燮批評馬斯克不懂歷史，其實最不懂歷史或者說不敢面對歷史的正是民進黨當局。兩岸處於分裂狀態，既是歷史遺留下來的問題，更是因為美國從中作梗。但正如馬斯克所說，中國軍力不斷增長，美國軍力則停滯不前，在「不太遙遠的將來」中國將超過美國，最終會統一台灣。

這番話無疑令吳釗燮之流感到刺耳，但他們始終要面對現實，時間在中國大陸這邊，而不在美國和台灣那邊。馬斯克所指的「不太遙遠的將來」，也許就是明天，只要北京決心已下，任何人都阻擋不了。君不見，近日解放軍又在台灣周邊海空域舉行超大規模軍事演習，一口氣派出20幾艘軍艦包括山東號航母，更出動68架次各類型軍機，兩組數字均創下今年最高紀錄。面對解放軍大軍壓境，台軍只能故作鎮定，聲稱「一切盡在掌握之中」。是嗎？無非還是夜行人吹口哨。

當局者迷，旁觀者清，馬斯克較早前曾提議將台灣變成中國一個「特別行政區」，以避免台海出現武裝衝突。這不失為一條可行之道，甚至可以說是台灣唯一出路，奈何民進黨當局執迷不悟，非要將台灣推向絕路。