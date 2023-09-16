某些香港人對前宗主國英國一直感恩戴德，認為英國事事都好，拿起BNO想也不想便投奔而去。到埗後卻駭然發現，英國並非想像中美好，甚至有許多不好之處，落差巨大，令這些香港人產生極大失落感，但這除了怪自己天真，又可以怪誰？

例如9月1日開學日，英國便有大量學校因為有倒塌風險而無法開學。英國教育部宣布，英格蘭地區156間學校被揭因建築採用的「鋼筋蒸壓加氣混凝土」使用期限屆滿，校舍隨時有倒塌風險，當中104間學校需暫時關閉。當局進一步調查發現，相關物料廣泛應用於醫院、法院、警局、監獄、工廠等公共建築，樓塌人亡絕非危言聳聽，卻未見移英港人敢批評半句。實際上，英國當局早於1994年已知悉問題，但一直拖延不處理，若同樣情況發生在香港，這些港人會有何反應？

英國早就不是「日不落帝國」，時至今日更形同破落戶，第二大城市伯明翰破產，更有多達26個市政府恐步其後塵。香港黃絲猶在死撐，聲稱破產只是小事，伯明翰財政透明不騙人，捱幾年收支平衡便冇事，甚至拉中國落水，指中國地方債務沉重得多。

中國地方債務沉重是實情，但中央一直積極處理，包括啟動全面審計地方政府債務、准許地方發債融資等。最重要是，中國是全球製造業大國，只要有製造業支撐，足以讓中國保持穩定收入。反觀英國工業全面沒落，只靠「虛的」服務業、金融業支撐，最終經濟空心化、泡沫化，以致伯明翰這個昔日工業重鎮，哪怕只是負債8,700萬英鎊也無力支撐。明乎此，香港黃絲口中所謂的「捱幾年收支平衡便冇事」只是自欺欺人，這種「捱」只會無止境遷延下去，難有解救之法。