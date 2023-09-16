美國國務院日前表示，華盛頓仍然預期國務卿布林肯於年底前，在美國跟中國外長王毅會面，美方也持續朝着今秋舉行中美領導人會晤的方向努力。坦白說，中美之間過去的對話難道還不夠多嗎？問題是，中美關係好比一張紙，美國人弄皺、攤平再弄皺，這又如何能健康發展？

不僅布林肯有願望未了，美國國務院發言人米勒也表示，總統拜登曾表達希望今秋與中方領導人會晤，美方相信領袖層級的一對一對話無可取代；白宮國家安全委員會發言人柯比亦聲稱，華府決心進一步改善與中國的外交關係，拜登非常願意在合適時間以合適形式再次與中方領導人會晤，確信兩人最終會見面，華府將繼續研究相關問題，但他同時又表示關注中美軍方重啟對話缺乏進展。

美國外交政策專家米高曼德爾巴在一本分析美國外交策略是如何失敗的著作中，形容中美關係有一個最持續性的特色，「就是它並不連貫、一致。雙方關係經歷一系列的轉折，從友好到對抗然後又言歸於好。」華府這種五時花、六時變的對華政策，其實不難理解，它只不過是出於世界警察想要有利管治的盤算。聲稱想與某國交好，並非如其所說的決心進一步改善外交關係，而是嗅出了歐亞地區有兩股難以管控的勢力，日漸靠攏，甚至講明了要對西方進行神聖鬥爭。若可和中國打好招呼，總勝過又多一道沒偈傾的難測力量芒刺在背。

負責印太安全事務的美國助理防長稱，中國解放軍於印太地區的行為不能阻止美國在區內活動，中方要停止危險活動，建立機制討論，中方不應等到發生災難時才意識到開放溝通渠道的重要。當俄羅斯、北韓再加上中國，悉數關上了溝通渠道，對想要在印太地區內維持活動的美國而言，確實極其危險。