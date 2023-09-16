郭台銘之前拋出自己的副手有4個條件：一定是女性，能力比他強，和自己有互補性，政治色彩不強；結果揭曉，竟是飾演《人選之人─造浪者》中林月真一角的賴佩霞，震驚台灣政壇。平心而論，賴佩霞還真的符合郭董的4個條件，賴本人影歌雙棲，擁有法學博士學位，還曾在大學兼課，果然是一位擁有郭董所不具備的優秀能力，又沒有政治包袱的知名女性。只是，也因為賴過去和政治幾乎完全搭不上邊，甚至在發布為副手人選時，當場調侃郭台銘把民調弄得這麼低，要他趕快去和在野領袖喝咖啡，讓人懷疑郭台銘究竟是真的想要和賴搭檔參選，還是逼迫藍白與他合作的橋段？

賴佩霞擁有美國國籍，根據規定必須在登記前放棄，否則沒有參選資格。而要放棄美國國籍，來回可能需要60天，只要中間稍有延遲，就可能無法參選。眾所周知，除非藍白願意共推郭台銘，並且連副手都一併禮讓，否則郭賴配這個組合幾乎沒有絲毫勝算，賴真的願意為了這樣一個虛無縹緲的參選資格，放棄自己的美國公民身份嗎？

郭台銘的聲勢之所以在宣布參選後不升反降，除了各方都不看好，很重要的一環，便是之前鬆動的國民黨地方勢力，至今都沒有真正收到郭董承諾的奧援。在看透郭董的性格後，這些人陸續打了退堂鼓。而台灣首富既然沒有如預期的大撒幣搶資源，無怪許多人都揣測，這次會不會又是郭董的一種操作手法罷了？

選擇賴佩霞當副手固然有炒高聲量的效果，但也由於太過出奇，讓郭台銘的參選變得更加兒戲，反倒像是一場政治實境秀；郭董離2024年大位愈來愈遠，離金鐘獎最佳男主角卻愈來愈近了。