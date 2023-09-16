「普金會」成為國際矚目焦點，面對俄朝兩國軍事合作幾乎已成定局，美、日、韓的國家安全部門首長近日通電話，憂慮俄朝討論軍事合作，三方一致警告若俄朝有武器貿易和軍事合作，將要付出代價。呢，美國周四又公布針對俄羅斯嘅重大制裁方案，國務院及財政部向150間企業或個人實施制裁，對象包括俄羅斯、土耳其、阿聯酋及格魯吉亞，其中包括俄羅斯最大車廠AvtoVAZ。然而，當前局勢，俄中朝喺美國霸權心態及處處打壓、圍堵下，被迫走在一起！這個鐵三角陣容，老美再如何加碼制裁，管用嗎？除咗嚇鬼，卻嚇不到人！

美國嚇鬼之餘，乘機也可以撈點油水，譬如指北韓為了加強對南韓及美國威懾，久不久就會試射彈道導彈；金正恩今趟出訪俄羅斯，也從平壤順安一帶發射咗兩枚短程彈道導彈，分別飛行咗約650公里後落入朝鮮半島海域，此舉或意在凸顯即使最高領導人唔喺現場坐鎮，北韓亦可作出軍事應對，咪以為你老美一味嚇鬼警告，北韓就會被嚇窒！山姆大叔乘機做「大好人」，聲稱為協助南韓應對北韓威脅，周三通過出售最多25架總值50億美元嘅F35戰機畀南韓！嘻嘻，又得咗！美國根本就唔想世界和平，最鍾意做架樑，考慮嘅都係自身利益，即使話自己長期致力推動中東和平，實則又係「抬一方打一方」，玩雙重標準，試問如何令人信服？

美國一些政客如國務卿布林肯，最好說妄語，「妄」就係以實為虛、以虛為實、虛實顛倒！最近佢喺美國約翰斯霍普金斯大學演講，又大放厥詞，點名中國和俄羅斯構成穩定地緣政治重大威脅，美國要加強與盟友合作，捍衞並共享安全、繁榮與自由云云。如此虛實顛倒而面不紅氣不喘，點到你唔服？