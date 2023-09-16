「在小小的花園裏面挖呀挖呀挖……」這首可愛的兒歌令一位內地幼稚園老師火速爆紅，現實中的香港，也有很多人在山坡裏面挖呀挖呀挖，但有關舉動純屬私利，貪得無厭，毫不可愛。

本月7日深夜開始，香港下了一場世紀黑雨，雨水氾濫成災，多區驚現驚天水浸。這場天災不僅揭出港府應變遲鈍無能，更因為暴雨導致山泥傾瀉，一下子挖出不少過億元的獨立屋存在僭建，業主「挖呀挖呀挖」，將豪宅向下擴展。例如紅山半島多幢在海邊的獨立屋泥土鬆脫，屋內乾坤外露，證實僭建地庫。同樣情況亦見於清水灣道豪宅，可見富人僭建已成常態。至於在山坡「挖呀挖」僭建地庫會否加劇水土流失，至今沒有一位專業人士說得清究竟。隨着極端天氣愈來愈尋常，會否終有一日導致這些僭建豪宅「樓毀人亡」，更是無人說得準。

從傳媒曝光的圖片和資料可見，紅山半島部分涉及僭建的獨立屋，疑最少向下挖地僭建多達兩層，亦涉霸佔官地興建花園，愈有錢的人愈貪得無厭，寫在牆上。港府煞有介事聲稱必會嚴肅執法，是否說到做到，市民拭目以待。

事實上，權貴僭建早就不是新聞，包括前政務司司長唐英年、前律政司司長鄭若驊，均被踢爆豪宅僭建。唐英年的「地下唐宮」事件，不僅令他痛失特首寶座，自稱「有膊頭有腰骨」的他，更將全部責任推給太太，其妻除了被罰款11萬元外，還被法官斥責咎由自取。不過，僭建2,000呎地下唐宮才換來區區11萬元罰款，這對於富人來說根本不痛不癢。

近年更有罰得更輕的例子。眾所周知，鄭若驊出任律政司司長期間醜聞不絕，2018年甫上任，與丈夫潘樂陶的大宅即被揭發多處僭建，最終於2019年被法庭判處僭建罪成，但罰款僅兩萬元，潘樂陶還要不服上訴，最後被高院駁回。高高舉起，輕輕放下，向來是港府以至司法對待權貴的態度。不難估計，今次黑雨意外揭發的多宗豪宅僭建事件，當局即使「嚴正執法」，法庭最後也是輕判了事。過了海就是神仙，涉事豪宅會否將僭建部分還原，想也想得到。何況特首不忘強調，執法優次是以有沒有即時風險決定，意味沒有即時風險的豪宅業主隨時獲放生。

這不禁令人想起，早前觀塘某工廈內，一間「黃色」食肆被地政總署指其違反工業及貨倉用途，要求店舖停業，否則向業主釘契，該店最終結業。事件引發連鎖恐慌，皆因違反工廈用途的店舖，全港不知凡幾。發展局局長口口聲聲強調「違契就係違契」，否認出於政治打壓。既然對小本經營的食肆也揸正來做，港府又會否對非富則貴的僭建豪宅業主一視同仁，實行釘契？富者田連阡陌，貧者無立錐之地，這就是今日香港。當富豪住在數以億元計的巨宅猶不滿足，尚要「挖呀挖呀挖」，小本經營的商戶在工廈掙扎求存卻要飽食驚風散，不可謂不諷刺。