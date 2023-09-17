世界視線：氣候變化趨急劇　節能減碳闢戰場

全球氣候變化已為全世界響了最後警號，9月僅一星期內，全世界都看到香港有紀錄以來最大的暴雨，希臘亦經歷前所未有的大暴雨，巴西、土耳其及保加利亞也出現嚴重水災。此外，上月尾3級颶風吹襲美國佛羅里達州，之前西班牙及加拿大有森林大火。更可怕的是，非洲埃塞俄比亞南部到肯尼亞北部和索馬里，出現40年來最嚴重的旱災，使得大約2,200萬人面臨飢餓威脅。這一切都說明上述情況並非偶然事件，而是全球氣候變化所致。

德國氣象學家施萬克指出，地球極端的氣候變化早在上世紀90年代已開始，氣溫因為有增無減的二氧化碳排放而脫離正常的上下波動，不斷升高。特別是今年7月及8月，海水溫度比過去平均高出攝氏1.5度，導致平均氣溫升高。1993年，德國西北部全年沒有一天氣溫達30度，但今年9月，頭一星期就有5天超過30度。今年熱帶海洋出現極多5級颶風，而不同地方亦出現旱澇的情況。

極端氣候的出現，最大影響是農作物歉收，特別是許多地方的農業耕作還非常原始，本來就僅足餬口，如今出現旱澇情況，失收造成饑民流竄及難民遷徙問題。另一個長遠的影響是兩極及高山冰川融化，海平面會升高，海水淹埋海岸線大幅珍貴土地，使可耕作及應用土地逐年減少，自然生態也會蒙受災害，物種生存受到威脅。

德國環保專家團體亦指出，即使中國已大舉投資開發綠色能源，但其承諾到2030年可達碳排放峰值的目標不易完成；而歐洲如德國希望2050年達碳中和的計劃，也因為受俄烏戰爭影響，需大舉開採褐煤發電而要延遲。兩者都影響深遠，因為連最積極節能減碳的中、德都可能無法達標，其他國家自然更欠積極性。而悲觀的專家更認為，正正因為中、德做得好，其他國家可能有更大惰性搭中、德兩國成功節能減碳的順風車，以節省開支。

為今之計，是國際間要在下次聯合國氣候變化大會釐定各國某種碳排放配額加賞罰制度，不能讓各國自由決定而最終無法遵守。當然，專家們亦強調每個國家需要在能源價格上作出精算，使化石能源用者多用多付，才能有效保證可減少碳排放及氣候變化帶來的環境災難。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻