娛圈單打：不敵青春少艾　苦情歌女Bye Bye

曾經雄霸TVB劇集主題曲、有苦情歌女之稱的菊梓喬（Hana），自從「星夢」高層大執位後風光不再，長期投閒置散儼如「失蹤人口」。忍無可忍，毋須再忍，這位星夢前一姐決定年底約滿即離巢TVB，正式同星夢講Bye Bye！

正所謂一代新人勝舊人，觀眾都是貪新厭舊的，即使Hana最得寵之時曾三度蟬聯《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，但人走茶涼，過氣了就是過氣了。自從前老闆離開星夢後，伊人頓失靠山，劇集主題曲固然冇份唱，亮相公仔箱的機會更近乎零，就連同吳卓羲的戀情亦疑似衰收尾，怎一個慘字了得！

反觀「聲夢幫」一班青春少艾乘勢崛起，小天后炎明熹風頭一時無兩，即將舉行的個唱門票被秒殺；其他小花如姚焯菲、鍾柔美、詹天文，演出機會同樣愈來愈多，受歡迎程度與日俱增。Hana作為過氣一姐，看在眼裏苦在心中，當然不是味兒。

講真，Hana外形和歌藝不俗，但一朝天子一朝臣，被放逐只能說句時也命也。何況娛樂圈競爭激烈，當只有十多歲的小妹妹唱得跳得又睇得，既幼齒又可愛，獨沽一味賣慘的Hana已屆36歲，說老不老，說青春不青春，不上不下，實在有點尷尬。觀眾都是現實的，十多歲少女點都勝過三十多歲熟女！

有指伊人欲自組工作室再出發，但外面風大雨大，沒有了大台好遮蔭，想重振聲勢未必容易。明乎此，Hana離巢後亦要想一想，除了賣慘，還可以賣乜？難道真如口痕友話齋：報名參加《中年好聲音》？