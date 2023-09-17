強勢美元，似乎是當今政經格局的關鍵。從美國的經濟、烏克蘭戰爭，以至美國與西方的全球霸權，都維繫在這單一因素上。

美國霸權不能讓烏克蘭變成另一個阿富汗，但仗打下去會消耗巨大，歐盟的參與只是杯水車薪，且會愈來愈難以保證，美國便只靠美元來支付戰爭的花費，但軍費的急速增長亦愈來愈侵蝕美國已趨緊絀的財力。強美元是靠高息支援，高息是靠強美元吸納外來資金來填補美國國內的財力缺口才能維持，兩者本是矛盾，不可能長期並存。理由是高息打擊美國經濟，現時靠的是戰爭帶來國防工業產業鏈的高產，和由此製造出有關企業的高利潤。高息來的外國資金被國防工業高利潤所吸引。但戰爭的支出還要有資金來源，美國現時的支出已超過本國的生產能力與積累的財富資源，已變成靠發債，以未來10年、50年、100年的國債來支付當前的支出，可還要有人願意買美國這樣的長債。

高利率貶低美國國債的價值，高利率同時卻要支持大量發行的國債，又是另一個矛盾。美國怎樣維持高利率下的強美元，還有國外資金來買面值下跌的美國國債？美國國債乏人購買，政府的支出便受限，戰爭難以維持，國防工業企業的高利潤即逆轉為虧損，缺乏企業盈利上升的預期，外國資金又怎樣會來美國投入股市，以及相連的債市、樓市呢？

整個美國政經格局便是建立於一環扣一環的矛盾上。從任何角度看，這應該是沒法支撐下去了。期間稍有紓解的因素便是美國以外，國際的資金不計較利害得失，盲目投入美國。這可能便是日本與英國的大量買入美國國債。也還可加上美國充公俄羅斯等在西方體系內的存儲資金，以及中國等地貪官污吏奸商把在中國賺取的錢轉移過去，逃避中國政府的追緝。

烏克蘭戰爭再打下去，美元依靠的資金鏈容易斷裂，一個後果是不打了，但求體面下台，不讓阿富汗倉皇敗走重演；另一個是進一步搜刮資金繼續支付戰爭的消耗，搜刮方法可以是靠掀起國際金融危機來圖利，或是用非法的政治力量充公中國人在美國及其控制的領域裏這麼多年投進去的資金，相信數額會上10萬億美元，這足以把烏克蘭戰爭打下去，卻同時掏空了美國內部餘下僅有的積蓄。

強美元有變的話，烏克蘭戰爭便打不下去。