在大陸武統台灣問題上，全世界最關注的焦點，是美國會否「出兵防衞台灣」。美國出兵，意味着中美開戰，意味着台海戰爭成為中美戰爭，其後果比現在的俄烏戰爭嚴重。俄烏戰爭打來打去目前還沒有成為俄美戰爭，美國未敢為烏克蘭出兵和俄羅斯直接開戰；但大陸武統很可能一旦打起來就會引來美國「出兵防衞台灣」，一下子成為中美之戰，和美國有軍事關係的日本、南韓、菲律賓、澳洲等也會捲進來，這些地方有美國駐軍、美國基地。

對台灣方面而言，為了分裂國家、反對統一，當然希望美國「出兵協防」。對美國而言，大概率不打算「出兵協防」，不敢和大陸刀戎相見，因為代價太大，而且沒有信心能贏。美國總是出以「模糊政策」，不說不出兵，更不說出兵，只是威嚇中國，台海爆發戰爭「後果很嚴重」。對日韓菲澳而言，當然不希望自己捲進去，這不但沒有任何好處，還會招致不可預測和估量的巨大損失。對大陸而言，當然是堅決反對美國「出兵」，但已做好充分準備，無懼打中美之戰，而且一定要打贏這場仗，一定要解放台灣，實現祖國統一。總之，這個問題有兩大懸念：一是美國會否出兵，二是中美之戰結果怎樣。第一個懸念首先就充滿了變數，也即美國政府也不會現在就「打定主意」——出兵還是不出兵，態度只能是現在傾向出兵了，到時政府換屆了、局勢變了，就會傾向不出兵；反之，現在傾向不出兵，也會因政府之變、局勢之變而出兵。

近日，英國傳媒稱國民黨參選「大位」的侯友宜赴美，會要求美國政府對是否「出兵防衞台灣」表態，侯友宜笑曰：「這個問題不知該問誰。」侯友宜說的是實話，他確實不知該問美方的「誰」；就是問了「誰」，所有回答都是廢話，都是「個人看法」、「一家之言」。不過，侯友宜還算有些自知之明，他說不會將美國對台安全的支持視為理所當然，似乎打定美國不會出兵也。