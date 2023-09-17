美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫日前聲稱，解放軍飛行員屢次採用「不專業、不安全」的空中攔截方式，面臨發生「災難」的風險；同時又承認「我們飛得非常接近中國」，美軍飛機一天內被攔截10次絕非罕見的情況。這到底是甚麼邏輯？既然承認「飛得非常接近」，又怪責解放軍攔截「不專業、不安全」，未免太霸道了吧。美軍不想發生災難，其實很簡單，不要再上門挑釁，自然天下太平。

近日美國、加拿大和南韓3國海軍進行聯合演練，據說本來計劃在黃海舉行，後來僅限於南韓西部海域，規模也不如事前吹噓的那麼大，可見老美還是有所顧忌。君不見，解放軍幾乎同時舉行大規模海空演習，出動20幾艘軍艦，數十架戰機，並在黃海和東海劃下禁區，擺出隨時準備一戰的態勢，美軍不得不三思，如果貿然闖入黃海，隨時有去無回。

實際上，這次美加韓聯合軍演基本上都是來自南韓海軍，美軍出動的最大軍艦是一艘4萬多噸的兩棲攻擊艦，加拿大海軍更是只有一艘老掉牙的護衞艦，美媒形容為「歷來最大規模的軍演」，「旨在向中國發出威懾信號」，實在可笑。正如軍事專家指出，任何海上目標都只能是解放軍的活靶子。這不是誇張，以當今解放軍的實力，絕對有能力對付任何外來威脅。美軍一直尋求與解放軍對話並設立溝通機制，不就是因為底氣不足嗎？

說穿了，老美一向欺軟怕硬，從來不敢與俄羅斯正面衝突，甚至不敢對北韓和伊朗動手，卻不斷叫囂要與中國一戰，無非是虛張聲勢。過去中國堅持韜光養晦，一直隱忍不發，老美以為軟弱可欺，因此得寸進尺。殊不知時移世易，隨着中國綜合國力尤其是軍事實力大幅提升，美軍想繼續在中國家門口耀武揚威，就不得不考慮後果了。美國軍頭抱怨戰機一天內被攔截10次，其實沒有甚麼好抱怨，這是解放軍的正當權利，既然美軍要上門挑釁，就應該料到會遭遇反制，慢慢習慣就好了。

最可笑的是加拿大這種附庸國，軍事實力根本不值一提，國際影響力也非常有限，卻總是以大國自居，對中國極盡挑釁之能事。其軍艦通過台灣海峽，每次都需要美國軍艦護航才敢行動，這種狐假虎威的國家，哪有甚麼國格可言。老實說，解放軍壓根兒沒有將加拿大幾艘破軍艦放在眼裏。