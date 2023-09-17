北韓領袖金正恩繼續訪俄行程，在俄羅斯防長紹伊古陪同下，參觀戰略轟炸機、高超音速導彈及太平洋艦隊基地，兩國軍事合作已是箭在弦上。另一方面，中俄上不封頂的合作愈趨緊密，俄方早前破天荒提出，將40%面積的遠東地區開放給中國作為經濟特區，發展中俄「東北－遠東」地區互利合作，包括共同開發西伯利亞等；而海參崴亦早在今年6月，開放為中國東北吉林省內貿貨物中轉口岸。

很明顯，中俄朝三國是現今美國最致力打擊的「敵人」，尤其美國在東亞積極拉攏日韓組成「東亞版小北約」，而五眼聯盟及AUKUS又組成印太包圍圈，在這樣的情況下，中俄朝加緊抱團成夥，共同「抗敵」，既是順勢而行，也是美國逼出來的必然結果。普京過去非常親歐，亦自覺俄羅斯屬於歐洲一部分，中國在其眼中並不入流；何況俄羅斯跟中國素有邊界爭議，中國作為全球人口大國跟俄羅斯毗連而居，也令俄方有芒刺在背之感。然而，一場俄烏戰爭改寫一切，普京終於明白入歐無望，不得不轉投同受美國打壓的中國一方。

早前中國發布2023年新版標準中國地圖，將南海「十段線」、中印邊境等爭議地區劃入新版地圖中，引發印度、馬來西亞、越南以及菲律賓抗議。然而，中國東北角與俄羅斯交界處的黑瞎子島，一樣被標注為中國領土，俄方卻保持沉默，這除了彰顯「兩國的睦鄰友好關係」之外，亦是形勢比人強的寫照，俄羅斯此時此刻實在太需要中國，不能失去中國支持，可謂寫在牆上。

法國總統馬克龍曾說，俄羅斯已落入某種形式的「中國附庸」。所謂敵人的敵人就是朋友，在備受美國打壓之際，俄羅斯即使心比天高，大概也只能如此了。