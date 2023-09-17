是否移民純屬個人決定，人人都有自己的考量因素，移民者自有他們的道理，不移者也有不移的原因，大家各行其是，誰也不必勉強誰。不過，從未在外國定居的香港人，往往將彼邦生活幻想得太美滿，待至落戶之後才發覺「中伏」，就未免太遲了。因此，未決定起行之前，宜多作打聽，尤其是多參考「過來人」的意見。

有一位朋友，筆者已認識多時，卻一直不知道她夫婦二人，20年前已入籍加拿大。那時候的加拿大國籍，可謂一卡難求，但她倆領取之後，便馬上打道回港，再沒萌生過要落戶的念頭。我問朋友：「如今移民風潮再度刮起，你會打算晚年到加國終老嗎？」答曰：「百分之二百不會。」

我向朋友探問原因，她說自己每年都會到加拿大省親，每次住上兩、三個月，對該國的生活也算是熟悉。然而依她所見，住在彼邦的香港人雖然生活寬裕，卻不開心，畢竟人在異鄉，很多風俗習慣都不易適應。就以求醫為例，加拿大的家庭醫生長期短缺，大部分資深的醫生因為客滿，都不肯收新症。你如果是新移民，又找不到家庭醫生願意收下你這新顧客，一旦患病，要麼自己買成藥，要麼打緊急熱線叫車送醫院，總之要在當地求診，休想像在香港般方便。

即使你能夠找到家庭醫生照料，但是在加拿大掛個號，排期動輒要三數星期。你若是發高燒想求診，輪到你就醫時，病早已好了；假如不是普通發燒，而是大病的徵兆，卻要等上數星期才能夠見醫生，病情往往給延誤了。這位朋友回憶在加國的生活，愈講愈是氣憤，我問：「堅持不肯在加拿大定居，是你的決定，抑或丈夫的決定？」答曰：「他的態度比我更堅決。」