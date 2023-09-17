烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克不知吃錯甚麼藥，竟然發表爭議言論，指中國及印度不分析行動後果且智慧潛質很弱，又抱怨中、印及土耳其在俄烏戰爭中謀取利益。原以為他會把「無知即力量」進行到底，怎知事情鬧大了即極速龜縮，上演了一幕「波叔出城」式的小丑戲。

波多利亞克接受烏克蘭記者訪問，擺出眾人皆醉他獨醒的模樣，聲稱中國應該對俄羅斯消失感興趣，促請中方為了利益應與俄保持距離，又認為中國會付諸實行，奪去俄方所有資源及部分領土；又指印度雖然展開月球探測計劃，但不代表確切地了解現代世界。說法引來莫大回響，惟波氏稱其言論被俄羅斯斷章取義及曲解。敢說不敢認，滑稽程度不像電影《波叔出城：哈薩克鄉下佬去美國搵着數》那個鄉巴佬嗎？

G20峰會早前通過領袖宣言：「所有國家應避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立」，明眼人都知「相威脅」是批評俄羅斯與烏克蘭。中方對俄烏勸和促談，波多利亞克卻叫北京不妨伺機侵奪俄方資源與領土，烏克蘭政棍若非失智，就是像那些搬出歷史上沙俄與蘇聯侵佔中國領土來說事之徒，在耍離間計。不要問他們那麼熟知歷史，在談論俄烏時，何不觸類旁通地指出美國侵佔墨西哥、入侵伊拉克？限於他們只有小聰明，缺乏大智慧，那是決計答不上來的。

好的領導，以身作則；劣質領導，得把口噏。冷氣軍師衣冠楚楚的與記者侃侃而談，誰為被送死的烏克蘭無辜軍民發聲呢？慶幸德國、奧地利、捷克及匈牙利表示，不會把適齡男性難民遣返烏國服兵役。不然，烏國人民只能看到有人像電影中的波叔一樣，不但同是記者出身，還曉得向美國搵着數。