「四不一無意」是北京與華府的共識，這是北京向華府提出嘅規範底線，也是美國總統拜登與國家主席習近平通話時所肯定的。中國國防部亦指「中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗」，並提出美方要將「四不一無意」承諾落到實處。之不過，美國對中國的打壓和制裁不曾稍斂，拉攏周邊「小鬼」如日本、南韓、越南、菲律賓等，挑起惡浪，對台灣售武亦變本加厲，視「四不一無意」如無物。

「四不一無意」就是美國不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。然而，種種迹象都可看到美國就係要同中國過不去，處處挑剔玩嘢，呢，「氣球風波」指係中國利用氣球進行間諜活動，事後證明美國無中生有。「習拜會」一直無下文，美國的言而無信係主因。

中國亦忍夠了！針對美國最近先後以軍售、軍援和貸款等形式向台灣提供先進武器，中國外交部日前宣布，依據《反外國制裁法》，對兩間參與售台武器嘅美國軍工企業實施制裁，分別係美國軍火商洛歇馬丁嘅密蘇里州聖路易斯市分公司，以及防務公司諾斯諾普格魯曼。事實上，後者更是多次參與美國對台出售武器，如今中國先話制裁，反應係慢咗啲，之不過，可以看出中國不再啞忍，而係勇於亮劍，乃大國應有風範，好事也！

最近俄羅斯與北韓加強關係之際，南韓威嚇「要付出代價」，老美更惡得交關，指一旦確認北韓對包括南韓在內嘅美國同盟發動核攻擊，美方將採取行動終結平壤政權。這話金正恩聽到耳仔生繭，當老美唱歌，而俄羅斯亦驅逐兩名美國外交人員！