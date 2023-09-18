正論：疫情早成過去式　黑碼存在無價值

民有所呼，東方即應；東方一呼，各界響應！東網節目《東呼即應》自推出以來好評如潮，點擊率一枝獨秀，而市民投訴的問題只要一經報道，無不旋即獲得解決。《東呼即應》再接再厲，反映港人極之關心的北上「黑碼」安排宜及早取消，皆因此舉既浪費時間，又刁難長者，而且疫情早成過去，根本不需設限。結果節目播出後，內地推出新版簡化申報項目。

港人不論前往內地還是從內地返港，均要掃描俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，就算即日來回也要兩次申請兩次掃碼，廢時失事。別看申請手續在手機「搞掂」看似簡單，但對於長者來說卻是一種刁難，老人家不熟悉手機科技，結果不是麻煩子女代勞，就是索性不敢回鄉，誠然是一種擾民措施。即使用慣手機的年輕一輩，對於掃碼也是大感麻煩，尤其不時出現「彈App」、口岸斷網等問題，往往造成口岸堆積長長人龍等候掃碼，非常不便。

正如有市民指出，新冠疫情早成過去，就連內地也老早無人戴口罩，偏偏港人北上依然要掃碼，實有歧視之嫌。專科醫生亦認為毋須多此一舉，即使取消黑碼也不會引致疫情大規模爆發。連專業人士都有此一說，顯見黑碼安排不過形式主義，實際作用近乎零。

最令人嘖嘖稱奇的是，由於過關人潮太多，羅湖口岸上月12日曾一度採取「人性化便利措施」，前往深圳方向人士不用掃碼，過關人士經疏導可直接入境。既然「人性化便利措施」可因時制宜推出，何不索性直接取消黑碼一了百了？

《東呼即應》探討黑碼問題播出後15小時，深圳口岸辦公室隨即於昨日早上11時公布優化調整健康申報內容，刪除「境內居住地」、「座位號」等申報內容，簡化「旅居史」、「聯繫方式」的填報要求。優化後的入境申報內容由18項減至10項，出境申報內容由17項優化至9項，往來港澳人員申報內容由11項優化至9項，並於上周六凌晨零時正式上線啟用，可見《東呼即應》急民所急，一呼百應，真正幫到手！

然而，要全面取消港人北上南下黑碼安排，還須港府積極反映及爭取，奈何當局踢一踢也不願動一動，即使不少議員也有同類提議，掃除兩地通關障礙依然未有寸進，令人失望。再說，中港是一家，港人前往澳門也不用掃碼，為何同樣是一橋之隔的深圳卻要呢？這不是很矛盾嗎？

入境處數字顯示，7月有逾452萬人次港人經陸路北上，南下的內地訪客人次則為174萬；至8月北上人次激增至約598.5萬，南下旅客雖升至302.8萬人次，惟北上南下的差距進一步擴闊，7月及8月北上港人均較南下內地旅客多接近一倍，8月每個周末的南下北上差額更逾10萬人次。這反映了港人北上需求殷切，若取消黑碼安排，過關效率必定可大大提升。

當然，有關數字同樣反映深港兩地此長彼消，深圳旅遊消費的吸引力愈來愈大，反觀香港旅遊業到了瓶頸，無法吸引更多旅客訪港，這才是最大問題。港府日前啟動「香港夜繽紛」計劃，即日起橫跨至2024年春季，將推出多項刺激夜經濟活動，然而僅啟動禮上的白色「喪獅」已鬧出笑話，出「獅」不利，貽人話柄，「香港夜繽紛」能否收到預期效果，令人不敢樂觀。

何況你有張良計，我有過牆梯。深圳當局幾乎在同一時間公布21條促進消費措施，包括向港澳旅客發放專屬消費券、打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區等，搶客非常積極進取。可以斷言，一旦內地連黑碼安排也告取消，本港旅遊、零售、餐飲等行業肯定「死多兩錢重」，港府有沒有應對方案？

不管怎麼說，隨着中港全面融合，打造粵港澳大灣區一小時生活圈，任何阻礙人民交往的行政措施，可以取消便應該取消，可以減少便必須減少，甚至乎，若有朝一日將回鄉證與身份證的功能合二為一，港人只需一張身份證便能過關，豈不快哉？但與此同時，港府亦不能不思進取，必須想方設法提升本港旅遊吸引力。否則，一味旨意「阿爺」打救，只會被深圳等周邊城市繼續拋離，勿謂言之不預也！