內地及香港一直強調人民幣國際化，這應該是中國外匯政策的正確方向。人民幣國際化的前提是去美元化，即是人民幣來代替美元在中國的國際結算。由於中國外貿人民幣和本幣結算的比例增加，人民幣國際化的程度上升，但是在國際收支的範疇（遠大於單純的貿易結算），人民幣佔的比重還偏低。雖然比重達到全球貨幣的第5位，但僅在2%到3%之間，即使加上港元，也不足5%。而超越日圓比重，反映着中國作用的上升勢頭和相對重要性，可仍落後於美元、歐元和英鎊頗大距離，要與美元競爭，相信還是要待頗長的時間。現時在國際上真正可與美元競爭的，仍只是歐元。

歐元在國際收支結算中近年一直都威脅着美元的領先地位，最近的是在2020年10月和11月，按SWIFT統計，美元與歐元的比重都在37%稍多，相差是半個百分點，未如2013年前一段時間歐元比重超越美元。但2013年後美元趁歐洲經濟轉弱，以及2014年烏克蘭危機，在國際收支市場已大幅扭轉與歐元的逆勢。

2020年歐元比重再直逼美元，顯示出歐洲經濟對美國競爭的壓力。然而自2020年10月和11月的高峰後，歐元的比重下跌，再無復對美元的挑戰，且差距擴大。直至今年7月前還穩定，但7月份美元比重大漲，歐元急降，成46%與24%之比。若果扣除歐元區內的結算，歐元比重一直偏低於美元。今年3、4月歐元比重也大跌，顯示出歐元在國際市場失去支持。7月歐元在歐元區以外的國際收支結算的比重，由一貫的30%以上，急降至13.6%，美元由40%以上攀至近60%，形勢大變，歐元顯然在國際市場上失去支持力。

由於未有數據，不知是否在7月後持續，甚或惡化，也難以了解背後原因。但總的來說，是歐元受烏克蘭戰爭困擾，經濟停滯，遠遜於美國。這有助美元在加息支援下繼續強勢，近月美元差不多對所有貨幣都升值。歐元弱勢與其他貨幣均無力抗衡美元的升值和侵佔國際市場的空間，當前便不是去美元化，而是去歐元化，美元仍在擴張。

今冬若天氣寒冷，歐洲會面對制裁俄國下的能源成本大升，歐洲經濟與歐元會進一步被摧殘。除非烏戰可停，否則歐元弱勢和去歐元化的趨勢可能便持續下去。國際上希望去美元化來打擊美國霸權，卻因為烏戰而變成打擊歐元與歐洲經濟。