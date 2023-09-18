俄羅斯、北韓的軍事技術合作正在大鑼大鼓展開，為此，兩國元首在俄羅斯會談。北韓領袖金正恩來到海參崴，參觀俄國海空軍事裝備。俄朝軍事技術合作的主要內容，是俄國對北韓提供包括衞星發射等高科技援助，北韓對俄羅斯提供俄烏之戰中大量消耗的傳統炮彈，這兩方面都是對方所急需。

這說明，俄烏之戰打了近600天，高科技武器、先進武器、遠程打擊武器、精準打擊武器使出不少，雙方損失慘重，但不能根本解決問題。雙方消耗最多的，是傳統火炮和炮彈，這玩意看似「落後」、打擊距離有限，但在多數戰場和環境下很好使，威力很大，靈活機動，而且成本低，經得起持久戰、消耗戰，補充容易。而高科技和先進武器成本極高，多有局限，補充不易。像俄烏之戰這種以爭奪領土為目的、要打垮消滅對方政權及有生力量的戰爭，光靠遠距離具威力的先進武器是絕不夠的，解決問題靠的是攻城掠地、奪取陣地、近距離廝殺、埋身肉搏、狂轟濫炸……此傳統炮火最能大顯身手也。

俄烏之戰初期，世人多以為速戰速決，多以為先進武器、遠程打擊決定勝負，鮮有人想到傳統火炮那麼重要，消耗得那麼多那麼快。美國、北約早就更新了各方面的先進武器，淘汰了大量「傳統落後」武器和彈藥，這方面的生產設備和能力也給廢了。開戰後，彈藥告緊、炮彈告緊，烏克蘭總統澤連斯基一直是要美國西方供給最先進的導彈、坦克、戰鬥機、通訊設備等等，認為有了這些就能打勝仗。不料，戰場上排山倒海而來的十萬火急是炮彈沒了！炮彈沒了！快送炮彈！快送炮彈！

這事兒已鬧到美國總統拜登那裏，他要為「送炮彈」這等小小的「技術」問題作出回應。而俄羅斯的炮彈問題也很嚴重，俄國雖然保持了傳統製造炮彈的能力，但也倍感吃力，於是要勞駕總統普京出面和拿出高科技與平壤交換。