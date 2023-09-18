正當港府興高采烈推出「香港夜繽紛」，卻因為「喪獅」贈興而貽笑大方之際，一橋之隔的深圳一於少理，繼續「出大招」搶客，以吸引更多港人到深圳消費為目標，全力推動當地旅遊業及相關行業，撳住港府來打。

深圳市發改委公布促進消費21項政策措施，當中數項表明是為「便利港人消費」而設，包括在口岸、地鐵等提供繁體和英文版旅遊消費諮詢手冊；在口岸提供免費接駁交通；向港澳旅客派發消費券等。更重要是深圳將完善跨境支付方式，擴大香港電子錢包在深圳的使用範圍，包括八達通等支付平台與當地互聯互通。

入境處數字顯示，8月有超過624萬人次港人北上，日均逾20.1萬人次，即使颱風蘇拉吹襲期間的9月1日至2日，亦有逾10萬人次，不可謂不驚人。愈多港人到深圳吃喝玩樂，意味留港消費愈會減少，偏偏「香港夜繽紛」定位模糊，目標究竟是本地客還是旅客，至今說不清究竟。正如立法會議員指出，港府「像做實驗，試試搞點活動看水溫，過幾個月看看成效」，見步行步，欠缺全盤計劃。

反觀深圳十分清晰，既要便利當地市民，更要吸納港客，特別是八達通也能在深圳使用，肯定會進一步搶客。要是深圳再向港人派發消費券，可以斷言，「香港夜繽紛」將會如那隻「喪獅」一樣，只能哭喪着臉。更不必說，香港這些年不思進取，單是飲食業的服務水平便一直為人詬病，無禮貌、無服務、收費貴，簡直成為通病和死症。反觀深圳不斷進步，商場光潔亮麗，服務文明先進，價錢還比香港平，跟10年8年前截然不同。香港愈來愈被比下去，港府還要欠缺吸客點子，一味食老本又怎能跟深圳競爭？