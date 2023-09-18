橫眉冷看：既打蘋果又打特斯拉-陳偉強 大學講師

中國電訊設備商華為似乎有講不完的故事，一方面是由於美西方國家肆意打壓，主動在華為身上製造故事；另一方面是因為該公司的領導層聰明睿智，善於鋪排情節，很會講自己的故事。

由2018年開始，美西方集團便全面封殺華為，加拿大更應美國所請，趁時任華為副董事長孟晚舟過境時，將她扣押。後來經中、美、加3國多番交涉，甚至要中國國家主席習近平親自過問此事，最終才成功爭取，讓孟晚舟返回中國。單是孟晚舟這段經歷，就足以拍成電影傳世。

華為受打壓的3年歲月，時而老神在在，說即使禁制措施再嚴厲，也不足為慮，因為他們有後備方案，可以化解危機；時而又告訴你，該公司正在倒閉的邊緣掙扎，為了救亡圖存，故要裁減員工，甚至考慮改換行頭，發展養豬業。堂堂世界第一的5G設備生產商，竟然要在豬八戒子孫的身上打主意，此舉不論真偽，單論故事情節，已足夠讓「讀者」看得如癡如醉。

近日，華為突然宣布兩項重大消息，第一項是該公司成功突破西方封鎖，自行研製出高端晶片，可以應用於5G手機；第二項是華為的自動駕駛技術，一舉達到世界最高水平，預計在今年12月，所有裝上華為新系統的電動車，都可以通行全中國。不論是大城市的街道，抑或山溝中的小徑，這些自動駕駛的汽車都能夠行走自如，與真人司機無異。

經過3年磨劍，華為今番高調重臨，竟然是如此氣勢懾人。他們左手要打手機界的「一哥」蘋果，右手打電動車的「一哥」特斯拉。華為的故事，原來到今天才是「戲肉」，而且往後的發展，必將高潮迭起。