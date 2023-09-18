美國國防部副發言人辛格日前警告北韓，向俄羅斯提供武器不僅會延長烏克蘭戰爭，而且等於直接參與殺害無辜的烏國人民，促請北韓不要與俄方達成協議。如此說法，彷彿美西方向烏供武，那些槍炮子彈無不配備先進人臉識別技術，只會往俄軍身上打。你說美國人是否太過黑色幽默？

美國國務卿布林肯早前才宣布向烏克蘭提供新一批總額兩億美元的軍事援助，包括防空系統彈藥、炮彈、反坦克武器及掃雷設備。惟眾所周知，華府生怕會擦槍走火引爆世界大戰，於是對基輔領導層欲將戰事引進俄羅斯境內，一直很有保留，至少對外是擺出這樣一副態度，私下如何對戲子總統連哄帶騙，則有待日後解密報告見真章了。既然槍炮無眼，拱火澆油又只會令戰事延長，但戰場卻局限在烏國範圍，那麼死傷的就必然會是烏國軍民佔多數。故此，辛格的言論，不懂欣賞的會指是雙重標準，會看的則知這是涼薄的幽默。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫日前聲稱，俄羅斯一個半月來一直接收北韓彈藥。事實上，自俄烏戰事開打至今，美西烏吹奏朝對俄售武、供武不知凡幾。北韓領導人金正恩近日高調訪俄，當然是與普京談大事，而俄方的頭等大事自然包括俄烏戰事在內。要知道，就算俄軍沒有使用朝方供應的彈藥，也難逃被美西烏一口咬定，那麼若有國家級領袖的指示，要在供應彈藥時做點隱藏身份的工夫，技術上是否沒有可能呢？「北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭」，如果是指精神上、口頭上的支持，你猜普京有沒有時間應酬你？烏國總統澤連斯基又將赴美了，除了述職亦是接受拜登面授機宜。雖然美國喜發揮黑色幽默，但若說對俄朝積極靠攏並不憂心，那是騙人的。