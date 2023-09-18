再過3個多月就是台灣大選，和上屆蔡英文大打「撐香港、抗中國」口號贏得大選不同，今屆選舉由於民進黨很大機會繼續執政，幾乎沒有參選人再炒作香港議題。反而民間的一些台獨團體還在消費香港，不時聲稱《港區國安法》實施後不敢去香港，以挑起港台之間對立。

說實話，經過2019年反修例風波，一國兩制在台灣社會確實已沒有太大的市場。陸委會早前公布的民調就顯示逾八成台灣民眾不贊成一國兩制。可悲的是，做台灣工作的一些香港建制派政治人物對此視若無睹。誠然，對於民進黨抹黑香港的圖謀，香港人應立即站出來反駁，但也要講策略。若不顧現實堅稱一國兩制對台灣還有借鑑作用，只會緣木求魚，在做台灣民心工作方面鎩羽而歸。

香港長期以來是兩岸經貿來往的重要中介，一直以物流、人流之中轉站為主要定位，但隨着過去十多年兩岸經貿直接往來，以及增加直航航點航班，香港的中介角色已慢慢淡化。香港在兩岸關係中還有甚麼功能可以發揮，應該是當局要思考的。

我認為短期內香港對台灣有一項新任務，就是做好台灣青年工作。近年台灣有大批青年失業或低薪，許多人苦無出路。香港與台灣距離近，文化相似，對台灣年輕人很有吸引力。今年內地失業問題嚴重，香港應主動挑起這方面的重擔，推出措施吸引台灣青年到香港發展，在兩岸民眾交流方面做貢獻。

事實上，近年香港正面臨人才流失問題，對專業人士求才若渴，所以港府早前推出招攬高端人才的政策，目標是每年招募至少3.5萬名人才。台灣年輕人在文創、生物醫療、科技等方面有優勢，港府應積極宣傳，鼓勵認同兩岸統一的台青來港工作。