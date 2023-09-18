西方國家經常把「公平」、「民主」、「自由」等詞彙掛在嘴邊，說得動聽；然而，世界上根本不存在「絕對公平」，能做到「相對公平」，已經算是不錯了。在現實中，更多的是「強權即真理」，只要國家足夠強大，甚至可以無視國際規則，誘使國際機構為其背書。

在俄烏戰爭中，英國及美國先後向烏克蘭提供貧鈾彈，惹來各國強烈反感。之不過，一方面是怯於英美的強大話語權，另一方面則基於烏克蘭正抵抗俄軍入侵，而貧鈾彈是用於防衞用途，各國再反感也只好視若無睹。保持沉默不一定是壞事，畢竟事不關己，己不勞心，但是，像國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西那般，為了討好迎合英美，故意以文字藝術來「美化」提供貧鈾彈的行為，睜眼說瞎話，實在是惹人討厭。

貧鈾彈是指以鈾238的硬質合金為主要原料製成的炮彈，雖不被視為核武器，濃度也比天然鈾低很多，惟依然具有低水平輻射，爆炸後產生的具放射性粉塵，更可以停留相當長的時間。「國際禁止鈾武器聯盟」也明確反對使用貧鈾彈，明言人體如攝入或吸入貧鈾粉塵，會造成嚴重健康風險，包括癌症或先天缺陷；聯合國環境規劃署的描述更是「具有化學和放射毒性的重金屬」。

殊不知，上周一在奧地利維也納舉辦的國際原子能機構年度大會，格羅西竟指「貧鈾彈不會產生嚴重輻射後果」、「沒有迫在眉睫風險」。嚴格而言，格羅西並沒有說謊，但也不是事實的全部，明顯是避重就輕。值得留意的是，在英美提供貧鈾彈前，國際原子能機構曾警告，貧鈾是一種有毒化學品，被攝入會導致腎臟損傷，在極端情況下，會導致腎功能衰竭。顯然，格羅西是了解貧鈾彈的危害，卻輕輕帶過，難怪俄羅斯外交部隨即炮轟格羅西刻意模糊焦點。

任憑格羅西如何避重就輕，也改變不了使用貧鈾彈遺禍深的事實，畢竟早有例子證明。在1991年海灣戰爭期間，以美國為首的聯軍曾大量使用貧鈾彈；事後官方統計數據顯示，在戰前伊拉克癌症發病率為平均每10萬人中40人，到2005年卻飆升至平均每10萬人中至少1,600人。南斯拉夫內戰時，北約軍隊也曾使用逾3萬枚貧鈾彈，結果戰後10年間，塞爾維亞約有3萬人患上癌症，新生嬰兒腫瘤發病率也急劇上升。

事實上，格羅西已非首次發表不當言論。在日本排放核污水事件上，國際原子能機構的專家尚未達成共識，格氏已急不及待成為日本的「說客」，四處宣傳核污水沒有危害，卻又拒為核污水可能造成的污染承擔責任，一味推說是日本政府的決定，結果惹來環團質疑及炮轟。雖說格氏是政客出身，本身稱不上是科學家，但好歹任職國際原子能機構總幹事，是否應該多從科學出發，而不是從政治出發呢？長此下去，國際原子能機構的公信力必遭削弱。