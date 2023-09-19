產評：中印投資冰與火　亞洲崛起路險阻

環顧全球，歐美經濟尚未完全擺脫衰退的風險，亞洲的經濟增長前景本來相對樂觀。不過，美國要在亞洲攪局，推動世界與中國脫鈎，另邊廂就引導資金流入印度投資，勢要保住在亞洲的影響力。本來亞洲各國若以本國利益行事，共同維繫地區安全繁榮，亞洲的發展形勢大好；惟若順從美國擺布，最終難逃美元霸權收割，地緣政治處於分裂狀態，也令亞洲充滿不穩定因素，經濟力量無法壯大，發展難更上層樓。

歐美經濟如今所面對的，不僅是這些年超低息與銀紙任印所帶來的惡果，還有結構性的通脹問題、人口老化、社會基礎設施老舊及政治體制缺乏改革，一系列的深層次問題，經濟競爭力積弱豈非無因。只是這數十年油金制度讓美國坐擁美元霸權，造就其軍事實力，惟自中美博弈及俄烏戰爭爆發後，全球去美元化的趨勢愈趨明顯，雖非一時三刻可改變美元霸權，但美元對世界影響力大不如前是事實。

反觀亞洲，東盟地區日漸繁盛，中國亦已成為全球第二大經濟體，在貿易、製造、創新科技、電動汽車業、太陽能等新能源領域處全球領先的地位。在中國製造業升級改造的過程中，雖然部分中下游工序轉移至區內的越南、印度等地，但中國的內需市場持續發展，服務業等第三產業興起，有足夠韌性維持穩定增長，亦能為區內經濟帶來需求，互惠共贏，一起成就21世紀的亞洲時代。

為了維持在亞洲的影響力，美國對準中國開打貿易戰、科技戰，到定下「印太戰略」，全面催谷印度經濟，鼓勵外資到印度投資建廠。今年以來，印度股市持續破頂，大量外資流入，帶動資產價格上升，投資火熱可謂勢不可擋。與當前中國內部需求疲弱、出口不振、人民幣貶值、股市不興形成強烈的對比。

歸根究柢，美國要打壓中國，也得為資金提供出路，而印度就是美國在亞洲指定的資金落腳點。不過，印度繁榮的背後，少不了的就是激化資產泡沫，貧富懸殊擴大，且印度的基建發展、人口、教育、中產佔比等條件存在限制，更缺乏如中國製造業的全產業鏈，相信不用三、兩年，外資將重估印度市場的價值，極端的泡沫只怕離不開以爆破終結。

美國主導下，中印互相消耗，最終影響的不單止是兩國經濟，還有亞洲區發展，甚至世界局勢走向。中印這兩個亞洲最大的人口國鬥得愈狠，亞洲地緣政治愈趨處於分裂狀態，中印也繼續停留在發展中的水平，難以帶領亞洲崛起，甚至取代歐美成為世界經濟中心。

在這百年變局，中美兩強博弈，世界各地的生存之道是以本國利益為先，不選邊站。刻下印度在美國的悉心扶持下，風光一時，但短時間內所製造的榮景，將帶來嚴重的內部問題，持續下去會演變成「燙手山芋」，風暴一來，是得是失，且放長雙眼等着瞧。

眼前亞洲經濟的發展形勢得來不易，中印的取態是成就亞洲新紀元的關鍵因素，且看兩國是否有智慧化解分歧，為地區穩定和經濟合作發展創造更有利條件。