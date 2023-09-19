世界視線：烏戰決定美霸權　全球一體避不了

美國霸權逐漸瓦解，阿富汗敗退，烏克蘭戰而難勝。美國已無力維持全球的政經格局，西非形勢逆轉，法國被逐。美國及盟友在非洲已無立足之地。俄羅斯與中國軍經合璧，在非洲是「攻城掠地」，中文排斥英語法語。南非金磚國家組織會議之後，應是西方新舊殖民勢力開始敗退之時。

中國與委內瑞拉合作，古巴召開G77會議，拉丁美洲的政權左傾和反美。美國後園也保不住。若阿根廷掀起馬島第二次戰爭，驅逐英國殖民主義，西方便是把南美失掉。美國霸權便退縮至五眼聯盟、北約和G7。全球不是如美國所願，由此轉入新冷戰，美僅需與華對壘，而是戰國化的群雄並立。美國與中國，或可加上印度、俄羅斯與歐盟，是第一階梯的大國，在合作中互相競爭。美國變成只是眾強之一，未必最大最強，霸權不再。在其他大國壓迫下，美國霸權行為只能改變。為勢所逼，它甘心與否並不重要。

從現在的端倪初現，到真正的群雄並立，可能不需要一、二十年，而是5年左右的短中期可見。關鍵是美國在烏克蘭戰爭消耗巨大，苟一不勝，引發金融經濟危機，多年泡沫毀於一旦，美國的國力會大損。

烏克蘭戰爭也同樣重創歐盟。若烏克蘭戰爭不能勝，從而打垮俄羅斯，吞佔俄羅斯積累的能源財富，也借西方霸權製造金融泡沫，侵佔其他國家的美元資產，美國與歐盟會墮入衰退階段，歷年積累的結構矛盾便一朝暴露，打擊整體經濟，表面風光也便一朝喪失。由國內外預期心理造就的假象不能再維持下去。當然打擊的程度決定於烏克蘭戰爭的具體結局如何，是阿富汗式的崩潰抑或韓式的僵持而停戰？但除非美國與北約戰勝，打垮俄羅斯，否則的話，美國的霸權必然受損。歐盟有反叛傾向，政經的連鎖作用下難保霸權。

當今政治、軍事與經濟已緊密結合，不可能政經分離而不受牽連。相反地，連鎖帶動會產生巨大的市場和政治預期變動，影響會因而擴大。因此，對世局的估計，便不能再循政治教科書的簡單分析，而要看全域，要考慮到市場與政治預期心理的聯動和擴大。烏克蘭戰爭便是全球變動的關鍵。即使香港亦不可能逃避其後果的衝擊，當然中國也不可能韜光養晦地明哲保身而置身度外。

研究所所長 陳文鴻