正論：虛擬交易須謹慎　貪小便宜遺禍深

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。未必所有人的夢想都是飛黃騰達，惟大部分人都希望不用再為金錢而煩惱。有人腳踏實地打工，也有人認為「工字不出頭」，試圖通過投資加速獲利。其中，虛擬貨幣投資近年大行其道，虛擬資產交易平台亦應運而生，惟隨之而來的還有各式各樣的投資騙局，投資者稍一不慎誤墮騙局導致血本無歸的新聞，也時有所聞。

要數近日本港虛擬幣交易最轟動的消息，莫過於虛擬資產交易平台JPEX捲入串騙案件。早在證監會發聲明前，有關JPEX的負面消息已層出不窮；在證監會發布聲明，點名指JPEX屬無牌經營，向公眾推廣的服務及產品存在諸多可疑之處後，事態更是一發不可收拾。先是有用戶發現無法提取資金，JPEX其後把提幣額度限制在最高1,000 USDT（泰達幣），提幣手續費卻高達999 USDT；由於泰達幣與美元是一兌一，換言之用戶最高出金額度是1,000美元，手續費卻高達999美元，用戶只能收取一美元。外界質疑，有關做法不但是為了阻止用戶提現，更是試圖延緩用戶報案。

雖然JPEX接連多次發聲明，昨更致函用戶強調會繼續營運，又承諾會協助用戶優先提幣，卻始終未能打消用戶疑惑。截至昨日，執法部門已接獲逾千宗報案，所涉金額更是天文數字；執法人員同日拘捕4男2女，其中包括曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，以及網紅陳怡，同時搜查多間辦公室，檢走大量文件及現金。縱使行動高調，卻稱不上大快人心；畢竟比起涉案人士何時被捕，苦主更關心自然是能否追回血汗錢。

今次串騙風暴之所以牽連甚廣，原因在於港府對虛擬幣交易監管「後知後覺」。虛擬幣興起多年，所涉騙案不斷，在外國早有交易平台「爆煲」的先例，因此坊間一直促請港府加強監管，以免市民遭受損失。然而，直至今年6月，證監會才推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，把以往自願申請牌照改為強制發牌。資料顯示，JPEX去年才高調進駐本港，在明星網紅代言及強大宣傳攻勢下，迅即虜獲用戶歡心；假如當局及時聽取民意，那怕只是早一年確立制度，也不至於淪落到今時今日的局面。更可怕的是，證監會去年7月已把JPEX列入可疑名單，卻足足拖延了14個月才有正式行動。倘若當局提前行動，定必可大幅減少苦主人數，避免投資者蒙受更大損失。

雖說投資有風險，奈何今次事件並非單純的投資失利，當局將其定性為一場騙局。如何完善法律框架，防範騙子趁虛而入，就是當局的責任；畢竟誰又料到，騙子可以光明正大、肆無忌憚地宣傳呢？話說回來，市民進行投資時也需要謹慎，一時疏忽容易招致損失。尤其面對一些新興的投資項目時，由於缺乏參考，也基於港府立法工作遠遠追不上時代發展，市民投資前更需深思熟慮，冒進所承受的風險自然更高，切勿因小失大。