美國從朝鮮半島、東海、台海、南海、大洋洲，圍堵、封鎖、遏制、打壓中國並非始於今日，而是從上個世紀50年代新中國成立就開始了。中國既是大陸國又是海洋國，海岸線漫長，海域廣闊，和世界地緣政治、地緣經濟極為密切。美國從海洋方面圍堵、封鎖中國「方便就手」，對中國一直佔壓倒性經濟、軍事優勢。

新中國初始，美國對中國進行的圍堵、進攻、封鎖，由此展開並發動戰爭。這個狀況，一直持續到上個世紀80年代中國推行改革開放，美國、日本、西方大舉進入中國大陸市場才發生轉變；這個過程，是新中國要實現復興中華民族、國家獨立和統一、人民解放，必須將西方列強和帝國主義勢力趕出中國。

以美國為首的西方世界，絕不甘心他們瓜分中國的失敗，總想以武力或顛覆政權、扶持代理人上台奪回他們「失去的天堂」。然而，他們遇到了新中國的頑強抵制和反抗，他們所有的打壓、封鎖手段都沒得逞，相反地，中國在和他們的鬥爭中，鑄就了識破他們陰謀詭計、軟硬兩手搞顛覆的本領，自力更生、艱苦奮鬥，為一窮二白的中國實現工業化、現代化奠定了基礎。有了這個基礎，中國果斷實施改革開放，打開國門，衝破了美國西方的封鎖。

經過40多年的努力，中國成了世界第二大經濟體，最大貿易國，世界最大工廠、世界最全最大產業鏈、供應鏈，第二大軍事強國。這段期間，中美關係也有重大轉變，建成互惠互利的戰略合作關係；這段期間，美國早就包圍、封鎖中國，南韓、日本、台灣、菲律賓、澳洲和新西蘭也跟隨美國與中國大陸合作，然而他們始終是美國的馬仔和附庸，他們在政治、軍事、外交上受美國控制。

70多年過去，中國和世界的變化、中美關係變化，都沒有改變美國對華隨時攻守對付的布局，他們一直是美國的棋子。