好事不出門，醜事傳千里。末代港督彭定康最近又成為新聞人物，但當然沒有好事發生，而是面子盡失的糗事。其51歲女婿查爾斯，涉及去年9月倫敦一宗槍擊案，他擔任「車手」協助同案另一被告、48歲胞弟襲擊倫敦西部一間印度餐廳，上月被裁定串謀持有槍枝意圖製造暴力恐懼罪成，日前被判入獄5年，可謂罪有應得。

這位「傑出女婿」是肥彭次女彭麗思老公，二人1992年已經認識，直到2002年結婚，婚後育有3名子女。據說彭麗思非常深愛老公，就算老公成為監躉也無怨無悔，都不知是緣還是債。向來口水多過茶的肥彭，臨老多了一個監躉女婿，卻未見他發表片言隻字。有香港網民恥笑這是「現眼報」，令愛面子的肥彭丟盡面子，雖不中亦不遠矣。

有一定年紀的香港人一定記得肥彭3個女兒，皆因肥彭雖然其貌不揚，但3位千金倒是漂亮可人。女兒不愛白人愛黑人，黑人女婿更淪為階下囚，人生都可謂充滿始料不及。

講開又講，肥彭一直心比天高，自覺才幹過人，一直覬覦首相大位，可惜他只當過環境大臣，出任港督已是其仕途最高峰。卸任回國後一直鬱鬱不得志，惟有不斷消費香港來刷存在感。君不見，回歸至今他一直對香港事務指指點點，勝在得到一班洋奴漢奸追捧，令他愈說愈High飄飄然，早前甚至誇下海口，指英國遲早會有港人首相，無非想氹更多港人水魚落疊，透過BNO移英送錢輸血。

說穿了，他若非曾經做過港督，甚麼也不是，如今79歲了，依然開口閉口香港，可悲復可笑。自從國安法實施後，漢奸走狗不是潛逃就是坐監，肥彭「知音者」買少見少，亦見證了「日不落帝國」時代早已終結。