台灣近期巴西蛋風暴愈演愈烈，一間資本額區區50萬元台幣的小公司，居然成了解決蛋荒的主力，民眾赫然發現，8,800多萬顆巴西蛋生產農場不明、進口流程不明，連是否已經過期都換了好幾種說法，整件事情從圖利特定廠商，已經發展成為「謀財害命」的嚴重弊案。

面對在野各縣市長要求提供蛋品流向，農業單位先是以拖待變，在各方質疑聲浪趨強烈後，終於由農業部長陳吉仲親自上陣開記者會回應，然而記者會的內容令人瞠目結舌，原來總共進口了1億4千多萬顆蛋，卻過期了5,400多萬顆，浪費比例高達38%，而且還準備再花兩億元台幣來銷毀。這種荒腔走板的作法，引起輿論大嘩，在遭受各界壓力下，陳吉仲終於口頭向行政院長陳建仁請辭。

照理來說，大選在即，這種引起嚴重民怨的事件發生，主事者立即下台是最好的滅火方式，惟陳建仁不僅選擇慰留陳吉仲，還動員民意代表與名嘴幫忙洗地，大肆宣揚陳吉仲沒有功勞也有苦勞，找農民讚嘆陳吉仲任勞任怨，想用認知作戰的方式洗白，一切都推給在野黨的抹黑栽贓。

但陳吉仲的爭議事件可不只這一件，從他擔任農委會主委以來，4年多的時間已經造成台灣多項農產品出現危機，農漁民損失嚴重，市場供需失衡，政府除了補貼別無他法，早已獲得「史上最爛主委」的臭名。而到了現在民進黨仍然選擇護航，很顯然就是認為賴清德民調領先，在野依舊分裂，反正贏定了，就不必管人民的想法了。當年民進黨全黨護吳音寧一人，結果是「搶了菜攤，丟了江山」，這次吳音寧、陳時中等爭議人物都強勢回歸，又慰留陳吉仲，破口已然再度出現，就看在野黨能否善加利用，民調逆轉或許就在此時。