北韓領袖金正恩結束6日5夜嘅俄羅斯訪問行程；佢此行獲高規格接待，焦點係於東方航天發射場舉行嘅「普金會」；俄羅斯總統普京親自帶領金正恩參觀這個衞星火箭嘅重要試射場地，介紹「聯盟2號」和「安加拉」火箭嘅技術、組裝與發射等資訊；普金會及其擴大會議在發射場內舉行，俄方並設正式晚宴。朝中社嘅報道，指今次金正恩嘅訪問係「朝俄兩國關係發展歷史上掀開友誼團結與合作新全盛的時候」。

俄官方一早預告，雙方不會簽署任何協議，但並未改變西方和日韓輿論對俄朝關係升級嘅憂慮。呢，反應最大的莫過於南韓總統尹錫悅，佢將赴紐約出席聯合國大會前，接受美媒書面訪問，回應朝俄進一步深化關係，呼籲國際社會加強團結，佢指朝俄合作係「不合法和不公義」，違反聯合國安理會決議和各種國際制裁，南韓將與美、日等討論對策。

尹錫悅無才無德，不分青紅皂白一味討好美日，如屈辱外交獻媚日本，不顧南韓人民反對支持日本排核污水入海等，自己人格不要，連國格也丟了！難怪其民望一直低殘，佢重申美韓將持續強化雙邊針對北韓核攻擊應對能力，並已獲華府再次確認，倘平壤意圖發動核攻擊，美韓同盟將以壓倒性嘅力量回應，令北韓政權終結。阿哥，自己無能，就狐假虎威放言壯膽，完全不懂自強不息嘅道理；又唔帶眼識人，老美係可靠嘅盟友嗎？山姆大叔忙得不可開交，拉幫結派打壓中國，大把「盟友」要招呼，講真，平壤若真發動核攻擊，美國縱使「有心」都未必「救」得切啦！猶太格言有這麼一則：石塊砸雞蛋，倒霉的是雞蛋，雞蛋砸石頭，倒霉的還是雞蛋，因為實力很重要。尹錫悅就是不明白，自己明係雞蛋，不自強，也應安分！