北韓領袖金正恩結束訪俄之旅，歐美才終於鬆一口氣；畢竟不少論者把金正恩與俄羅斯總統普京的會晤，比喻為二戰前德國與日本的結盟。現時，歐美為了支援烏克蘭而疲於奔命，除了美國，其他西方國家根本沒有能力再兼顧朝鮮半島局勢；北韓一旦發動戰爭，只能寄望南韓與日本能阻擋北韓首輪攻勢。然而，即使能阻擋金正恩大軍壓境，美國還祈求中國大陸不會趁機武統台灣。

話雖如此，金正恩現階段揮軍南下的機會極小。縱有百萬雄師，又有核武，惟北韓的軍事科技依然遠遠落後於南韓，尤其在空軍方面，兩國的差距可不是一星半點，而是差天共地。毫不誇張地說，假如南北韓開戰且一上來就以空軍硬碰硬，恐怕北韓的空軍在一兩天內就會被全部消滅；失去了制空權，陸軍再強也只會處於捱打局面。因此，金正恩假如要統一半島，首先要解決的是空軍問題。

或許有人會問，北韓不是研發出核彈了嗎？為何不用核彈轟炸南韓呢？須知道，沒有一個領導人想毀滅世界，核武更多的是拿來威嚇；何況同為大韓民族，金正恩再想成為統一半島的英雄，也不會冒着淪為民族罪人的風險對南韓使用核武。於是乎，要武統南韓，北韓只剩下以常規部隊進攻這一手段。

要解決空軍問題，不外乎自行研究與購買。毫無疑問，更多國家會選擇購買戰機，北韓也不例外，畢竟缺乏資金、技術、經驗及人才，自行研發根本不切實際。要買，也要有賣家。願意向北韓售武的國家不多，能夠出售與南韓戰機媲美的國家就更少了。中國是不可能向北韓出售先進戰機的，本來俄羅斯也不太願意，惟如今莫斯科被歐美瘋狂制裁，再沒有後顧之憂，加上普京急需外國盟友來援，金正恩才有了可趁之機。

觀乎今次金正恩訪俄的行程，朝俄之間達成的承諾與協議，無不是有利於北韓建立現代化軍隊。平壤急於發射衞星，皆因衞星對於現代戰爭而言，可說是不可或缺的一環；至於金正恩前往參觀飛機製造廠，近距離觀察俄軍最新型的蘇57隱形戰機，目的更加顯而易見了。雖然，筆者也不相信俄羅斯願意向北韓出售蘇57戰機，畢竟俄軍也未能廣泛裝備蘇57；但是，難保俄軍願意出售蘇35戰機，甚至同意幫助北韓建立生產線，對於北韓空軍而言，將是一次躍進。

歐美傳媒大多胡亂吹風，認為俄羅斯向北韓出售技術的目的，是為了換取北韓的彈藥，惟顯然不合理的。特別是愈來愈多消息指出，俄羅斯的武器彈藥生產已超越了戰前水平，制裁對於俄羅斯顯然已不大作用，莫斯科又何需北韓加大彈藥支援呢？莫斯科現時想的，大概是通過強化北韓武裝，來分散歐美的注意力，同時迫使南韓停止向烏克蘭供應彈藥。只要南韓自顧不暇，停止援烏，俄軍的壓力將能大幅度減輕。