世界視線：提高生育救經濟　先進國各出奇謀

經濟大國的人口學家如今都共同擔心一個重要的現象，就是這些國民生產總值高的國家，都面臨生育率不足的威脅，導致社會老年化及工作人口不足的問題。普遍歐洲大國、日、韓及特別連中國這還不算高度經濟發展的國家，都面臨這問題，要面對生產及消費力下降，市場萎縮及經濟增長放慢甚至走向倒退，結果，如果這樣的國家不向在減少中的工作人口加稅，就會稅收不足，使國家支出短缺及公眾服務緊縮，而高稅也會使年輕的工作人口更少動力工作。

上世紀60年代，加拿大及美國的生育率是4，如今分別下降至1.5及1.8。中國的國家統計局今年1月17日公布，中國2022年的出生人口為956萬人，死亡人口為1,041萬人，人口比上一年減少85萬人。更預計2023年的生育率有可能低至驚人的1.09，而在中國未推行計劃生育的年代，生育率曾經是6！

回看歐洲，2021年平均每個女性生育率是1.53，已經比新冠肆虐的2020年為高，但比公認要2.1才可使人口平衡的底線，就遠遠為低，而且估計之後還會一直下降。

目前以西班牙丶意大利及波蘭的平均最低，反而最高是瑞典、法國、愛爾蘭及中、東歐國家。歐洲的比率較美國低，但仍比日本、南韓及中國為高。德國本來不差，在2021年是1.58，但到2022年就急促下跌至1.46，估計2023年還會再下跌至1.4，而大城市的情況相對更嚴重，慕尼黑和柏林目前是1.2，專家相信是因為德國人更憂慮經濟變差而減少生育。歐洲人口專家擔心，正正因為俄烏戰爭帶給歐洲高通脹及低經濟增長甚至衰退，會使整體歐洲國家的生育率由2021至2023年下跌20%！

為挽救出生率低，匈牙利政府容許生育子女的家長可領取部分薪金休假；波蘭政府提供每個新生子女生活津貼；瑞典政府提供新生子女的父母18個月育兒假及補貼。然而，日本及新加坡多年來推出生子女獎勵，可是都成效很低，連引進移民也證明他們的生育率會很快變成和當地人一樣。不過，歐洲有數據證明政府提供平價房屋給年輕人盡早獨立生活，會有效使他們的生育意欲大幅提高！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻